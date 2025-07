Olho neles, Ancelotti!: destaques na semana têm Neymar, Cunha e Kaio Jorge

Com a Copa do Mundo de 2026 no horizonte, o Lance! estreia a sessão "Olho Neles, Ancelotti!", dedicada a mapear os jogadores brasileiros que podem entrar nos planos do técnico Carlo Ancelotti para o próximo Mundial, que será disputado nos Estados Unidos, México e Canadá.

De jovens revelações que brilham no Campeonato Brasileiro a veteranos que reencontraram o bom futebol, passando por destaques em ligas da Europa, Ásia ou em qualquer lugar do mundo, o espaço trará análises semanais sobre quem está chamando a atenção e pode pintar na lista da Seleção Brasileira até junho de 2026.

Na estreia da sessão, velhos conhecidos do torcedor apareceram na lista. Confira abaixo, nomes para o treinador da Seleção ficar de olho para a próxima convocação. Olho neles, Ancelotti!

Alan Patrick

O meia do Internacional estava na lista larga de Carlo Ancelotti e vem mantendo as boas atuações pelo Colorado. Neste domingo (20), Alan Patrick foi o diferencial para a equipe gaúcha sair com os três pontos na vitória por 1 a 0 sobre o Ceará, no Beira-Rio.

Todas as ações de ataque do Internacional passaram por Alan Patrick. Ele colocou três vezes os companheiros na cara do gol, que pecaram na finalização e fez gol da vitória. Em 2025, o meia fez 26 jogos, com 12 gols e dez assistências, tendo 22 participações em gols pelo Colorado.

Alan Patrick, que está na lista larga de Carlo Ancelotti, comemora gol da vitória do Inter sobre o Ceará (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)

Lucas Paquetá

O meia Lucas Paquetá foi destaque da vitória do West Ham por 3 a 1 sobre o Grasshopper, da Suíça, em amistoso de pré-temporada. O jogador marcou um gol e deu uma assistência no triunfo de sua equipe. Porém, o brasileiro está sendo julgado pelo possível envolvimento com apostas esportivas, e o resultado só será divulgado em agosto. Por enquanto, ele está fora do radar de Ancelotti e da diretoria de Seleções da CBF, mas um desfecho positivo pode abrir as portas da amarelinha para o atleta.

Neymar

Na semana passada, no primeiro jogo do Santos após a pausa para o Mundial de Clubes, Neymar jogou os 90 minutos e foi o destaque do Peixe na vitória por 1 a 0 sobre o Flamengo, na Vila Belmiro. No sábado (19), porém, a presença do camisa 10 em campo não foi suficiente para a equipe superar o Mirassol. No fim do jogo, a equipe do interior atropelou o time da Vila: 3 a 0.

Mas dá para tirar algo de positivo da semana de Neymar visando a Copa do Mundo. O jogador atuou durante todo o tempo nas duas partidas. Foram 180 minutos em campo, mais os acréscimos, e boa movimentação. O desempenho ainda pode melhorar e o camisa 10 sabe disso, mas já é um início para quem vinha tendo dificuldades para ter uma continuidade de partidas e minutos em campo.

Neymar seria a principal referência da Seleção de Ancelotti (Foto: Mauricio De Souza/AGIF)

Matheus Cunha

O atacante estreou pelo Manchester United em amistoso contra o Leeds United. Apesar do empate sem gols, Matheus Cunha, que é o camisa 10 dos Diabos Vermelhos, atuou por 45 minutos e recebeu muitos elogios do técnico Ruben Amorim.

- Matheus Cunha mostrou o que precisamos, que é um jogador que pode ser muito agressivo na direção dos oponentes quando recebe a bola entrelinhas. Vimos isso na temporada passada em um time diferente, então esperamos a mesma coisa - disse Amorim.

Matheus Cunha, inclusive, foi titular da Seleção Brasileira na última partida pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. Sob a batuta de Carlo Ancelotti, o jogador deu assistência para o gol marcado por Vini Jr. na vitória por 1 a 0 sobre o Paraguai, na NeoQuímica Arena, em São Paulo.

Kaio Jorge

O atacante do Cruzeiro foi destaque de domingo a domingo. No fim de semana passado, o jogador fez um hat-trick diante do Grêmio. Na quinta-feira (17), ele marcou um dos gols da vitória por 2 a 0 sobre o Fluminense, no Maracanã. Neste domingo (20), Kaio Jorge não balançou a rede, mas deu as assistências para Cristian e Gabriel Barbosa e ainda sofreu um pênalti no triunfo por 4 a 0 sobre o Juventude.

- Quando o coletivo aparece, o individual também. Estou numa fase muito boa, muito iluminado, com a ajuda dos companheiros – disse o artilheiro do campeonato.

Gerson

Recém-contratado pelo Zenit, o jogador, ex-Flamengo, fez a sua estreia em jogos oficiais pelo clube russo. Neste domingo (20), Gerson entrou no segundo tempo da vitória da equipe de São Petersburgo por 2 a 1 sobre o Rostov, pela primeira rodada do campeonato nacional.

Gerson foi participativo nos 45 minutos em que esteve em campo pelo Zenit. O jogador teve aproveitamento de 89% nos passes e mostrou boas conexões com o atacante Luiz Henrique, completando lançamentos e bolas longas.

Dica do Lance!

O atacante Pedro, do Flamengo, deu a volta por cima após ser afastado do time pelo técnico Filipe Luís. Na semana passada, o jogador foi criticado pelo treinador por conta do desempenho abaixo do esperado nos treinamentos. O camisa 9 rubro-negro não gostou da maneira como foi exposto pelo comandante e por um membro do departamento de futebol.

Pedro ainda tem um caminho longo para percorrer, mas seria uma opção da camisa 9 da Seleção Brasileira. Vale lembrar que o jogador disputou a Copa do Mundo de 2022, no Catar. O jogador também vinha sendo convocado pelos antecessores de Ancelotti na equipe nacional - Ramon Menezes, Fernando Diniz e Dorival Júnior. Será que o goleador vai conseguir retornar à amarelinha?

