Michelle Ramalho, vice-presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), é a nova chefe de delegação da Seleção Brasileira na disputa da Copa América Feminina no Equador. O anúncio foi feito nesta segunda-feira (21).

Presidente da Federação Paraibana de Futebol (FBF), a paraibana de Campina Grande acumulou passagens pela entidade nordestina. Ela é formada em Direito e em Administração de Empresas e atuou no Tribunal de Justiça Desportiva da Paraíba e no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), além de ser conselheira da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

Em maio deste ano, Michelle foi eleita vice-presidente da CBF na chapa de Samir Xaud. Antes de assumir o cargo, ainda à frente da Federação Paraibana, ela acompanhou a Seleção feminina, também como chefe de delegação, na Austrália, em 2016.

Em uma rede social, a dirigente falou sobre a proximidade com Marta, camisa 10 da Seleção. "Tive a honra de conhecer a Marta em 2016, na minha primeira missão como chefe de delegação na Austrália", relembrou. Confira publicação:

O cargo de chefe de delegação prevê representação da CBF junto aos organizadores do torneio — caso da Copa América, a Conmebol — e outras federações, além de acompanhar a Seleção em treinos, viagens e jogos.

Michelle Ramalho, vice da CBF, é chefe de delegação na Copa América Feminina. (Foto: Lívia Villas Boas/ CBF)

Brasil na Copa América Feminina

Líder do Grupo B, com 6 pontos, a Seleção Brasileira terá o Paraguai como adversário na 4ª rodada da fase de grupos.

A bola rola nesta terça-feira (22), às 21h (horário de Brasília). Pela 5ª rodada, enfrenta a Colômbia na sexta-feira (25), às 21h, no fechamento da primeira fase. Nos jogos anteriores, o Brasil venceu a Venezuela por 2 a 0, na estreia, e goleou a Bolívia por 6 a 0 na segunda rodada.