Após críticas das atletas, a Conmebol liberou aquecimento por quinze minutos no gramado em jogos da Copa América Feminina. Em uma rede social, a a atacante Kerolin, da Seleção e do Manchester City, comentou a decisão da entidade.

— Gostaria de agradecer a CONMEBOL pela consciência de deixar aquecer por 15 min vai ser bastante importante, ainda não é o ideal e nem chega perto, mas é um bom passo, e que possamos sempre evoluir — escreveu Kerolin.

A proibição de aquecer no gramado caiu na última sexta-feira (18), após uma série de críticas por parte de atletas, inclusive Marta e Ary Borges, além do treinador Arthur Elias. O que motivou a determinação, segundo a Conmebol, era para evitar desgaste dos gramados — já que todos os jogos da primeira fase estão sendo realizados em apenas dois estádios, Banco Guayaquil e Chillogalo.

Além do aquecimento no vestiário, a Copa América Feminina realizada no Equador tem sido alvo de críticas pela estrutura, considerada inadequada, e público abaixo das expectativas.

Relembre o que aconteceu

Na vitória do Brasil sobre a Bolívia, um dos pontos mais criticados foi a limitação de espaço para o aquecimento das equipes, que precisaram realizar a atividade fora do campo de jogo, no vestiário.

A Conmebol alegou que o uso do campo para aquecimento poderia “desgastar” o gramado. Nesta fase da competição, apenas dois estádios sediam todas as partidas: Banco Guayaquil e Chillogalo.

Próximos desafios do Brasil na Copa América Feminina

Líder do Grupo B, com 6 pontos, a Seleção Brasileira terá o Paraguai como adversário na 4ª rodada da fase de grupos. A bola rola nesta terça-feira (22), às 21h (horário de Brasília). Pela 5ª rodada, enfrenta a Colômbia na sexta-feira (25), às 21h, no fechamento da primeira fase.