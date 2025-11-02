Ancelotti marca presença em São Januário para assistir a Vasco x São Paulo
Brasil será convocado para amistosos na segunda-feira (3)
- Matéria
- Mais Notícias
Na véspera da convocação para os próximos amistosos da Seleção Brasileira, o treinador Carlo Ancelotti, o presidente da CBF, Samir Xaud, e o diretor de Seleções, Rodrigo Caetano, marcaram presença em São Januário para o duelo entre Vasco e São Paulo. Eles assistirão ao jogo deste domingo (2), ao lado de Pedrinho, mandatário cruz-maltino.
Relacionadas
- Onde Assistir
Convocação da Seleção Brasileira: horário e onde assistir ao anúncio da lista de Ancelotti
Onde Assistir02/11/2025
- Futebol Internacional
‘Na minha posição, não posso pensar só em mim’, diz atacante da Seleção Brasileira
Futebol Internacional02/11/2025
- Seleção Brasileira
Ex-jogadores veem Ancelotti como esperança do Brasil para encerrar jejum na Copa
Seleção Brasileira02/11/2025
Titulares, a expectativa dos vascaínos é pela presença de Coutinho e Rayan, além do lateral Paulo Henrique, convocado na última Data Fifa - com direito a gol contra o Japão. Do lado paulista, o volante Marco Antônio já esteve em pré-lista do italiano.
➡️ Convocação da Seleção Brasileira: horário e onde assistir ao anúncio da lista de Ancelotti
➡️ Com Rayan de volta ao time, Vasco está definido para enfrentar o São Paulo; veja escalação
A Seleção será enfrenta o Senegal no Emirates Stadium, em Londres, na Inglaterra, no dia 15 de novembro, às 13h (de Brasília). No dia 18, às 16h30 (de Brasília), encara também a Tunísia, em partida que acontece no Decathlon Stadium, em Lille, na França.
Esta será a quarta Data Fifa de Carlo Ancelotti à frente da Seleção Brasileira. Serão chamados até 26 jogadores para compor o elenco do Brasil. No dia 5 de dezembro, o Brasil conhecerá seus adversários da fase de grupos na Copa do Mundo.
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Convocação da Seleção Brasileira: informações
🗓️ Data: segunda-feira, 3 de novembro de 2025
🕒 Horário: 15h (de Brasília)
📍 Local: sede da CBF, Rio de Janeiro (RJ)
🖥️ Onde assistir: CBF TV (Youtube)
- Matéria
- Mais Notícias