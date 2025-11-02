Na véspera da convocação para os próximos amistosos da Seleção Brasileira, o treinador Carlo Ancelotti, o presidente da CBF, Samir Xaud, e o diretor de Seleções, Rodrigo Caetano, marcaram presença em São Januário para o duelo entre Vasco e São Paulo. Eles assistirão ao jogo deste domingo (2), ao lado de Pedrinho, mandatário cruz-maltino.

Titulares, a expectativa dos vascaínos é pela presença de Coutinho e Rayan, além do lateral Paulo Henrique, convocado na última Data Fifa - com direito a gol contra o Japão. Do lado paulista, o volante Marco Antônio já esteve em pré-lista do italiano.

Rayan fez o gol do Vasco contra o Flamengo (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

A Seleção será enfrenta o Senegal no Emirates Stadium, em Londres, na Inglaterra, no dia 15 de novembro, às 13h (de Brasília). No dia 18, às 16h30 (de Brasília), encara também a Tunísia, em partida que acontece no Decathlon Stadium, em Lille, na França.

Esta será a quarta Data Fifa de Carlo Ancelotti à frente da Seleção Brasileira. Serão chamados até 26 jogadores para compor o elenco do Brasil. No dia 5 de dezembro, o Brasil conhecerá seus adversários da fase de grupos na Copa do Mundo.

Convocação da Seleção Brasileira: informações

🗓️ Data: segunda-feira, 3 de novembro de 2025

🕒 Horário: 15h (de Brasília)

📍 Local: sede da CBF, Rio de Janeiro (RJ)

🖥️ Onde assistir: CBF TV (Youtube)

