Convocação da Seleção: Ancelotti tem desfalques e deve anunciar estreias

O técnico Carlo Ancelotti fará a partir das 15h (de Brasília) desta quarta-feira (1º) sua terceira convocação da Seleção Brasileira, a penúltima do ano. O treinador italiano não poderá chamar titulares importantes para os amistosos com Coreia do Sul, dia 10, e Japão, quatro dias mais tarde, mas ao mesmo tempo tem a opção de levar para os jogos na Ásia atletas com quem teve sucesso no passado recente, casos de Vini Jr. e Rodrygo.

continua após a publicidade

➡️Jornalista pede titular do Vasco na Seleção Brasileira: ‘Merece ser testado’

A dupla perdeu o espaço que tinha no Real Madrid nos tempos de Ancelotti, mas o treinador já demonstrou que conta com eles na Seleção Brasileira. Vini Jr. foi titular do Brasil nos dois primeiros jogos com o técnico, diante de Equador e Paraguai, e só não foi convocado para os duelos que encerraram as Eliminatórias no mês passado porque estava suspenso para o primeiro jogo, com o Chile.

Rodrygo, por sua vez, ficou de fora das duas listas porque passava por momento instável no clube espanhol, mas aos poucos vem retomando a sequência de partidas. Além disso, no mês passado, Ancelotti deixou claro que confia no potencial do jogador para ajudar o Brasil.

continua após a publicidade

— Obviamente, a memória conta. O Rodrygo eu conheço muito bem. Estou certo de que ele pode voltar à equipe. Agora estamos avaliando todos os jogadores, vendo nível físico, técnico e tático para formar uma equipe para o Mundial que seja a mais competitiva possível — disse o treinador, durante período de treinos da Seleção na Granja Comary, em Teresópolis.

Lesões interferem na convocação da Seleção Brasileira

A presença de Rodrygo na convocação da Seleção Brasileira não é certa, mas ganha força com o desfalque de Raphinha. O atacante do Barcelona está com uma lesão no terço médio da coxa direita e ficará de molho por algumas semanas.

continua após a publicidade

Quem também não tem chances de ser convocado, mais uma vez, é Neymar. O atacante do Santos trata lesão no músculo reto femoral da coxa direita e, na melhor das hipóteses, voltará a atuar apenas no fim do mês. Mas a tendência é que o jogador do Santos inclusive fique de fora da Data Fifa de novembro, já que, mesmo que volte a ser relacionado, terá pouco ritmo de jogo.

Completa a lista de desfalques o zagueiro e capitão Marquinhos. O defensor também está contundido, com lesão no quadríceps esquerdo.

Nome provável na lista de convocados, Éder Militão levou uma pancada no tornozelo esquerdo no fim de semana, mas não preocupa. Assim, a tendência é de que volte finalmente à defesa do Brasil.

Atletas que atuam no País também devem ser chamados

Ainda que os amistosos aconteçam na Ásia e demandem muitas horas de viagem, Carlo Ancelotti não deverá fazer concessões e chamar atletas que atuam em clubes do País.

O Lance! apurou que três jogadores do Flamengo estão na pré-lista: Léo Ortiz, Alex Sandro e Samuel Lino. A boa sequência do Vasco também pode abrir portas para jogadores da equipe, já que Philippe Coutinho e Paulo Henrique têm se destacado. No Palmeiras, Andreas Pereira está em alta, e o Corinthians deve ceder mais uma vez o goleiro Hugo Souza.