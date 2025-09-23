Em tratamento de nova lesão muscular, o atacante Neymar deve ficar apenas com a Data Fifa de março do ano que vem para convencer o técnico Carlo Ancelotti a levá-lo para a Copa do Mundo de 2026. Isso porque o jogador do Santos é desfalque certo para os amistosos do Brasil no próximo mês, e dificilmente será chamado para os jogos de novembro, os dois últimos da Seleção nesta temporada.

continua após a publicidade

➡️Seleção Brasileira define data de convocação para os amistosos de outubro

A contusão atual, no reto femoral da coxa direita, deverá deixar Neymar de molho pelo menos até o final de outubro. O Santos não divulgou previsão de retorno, mas lesões do tipo têm prazo de recuperação de quatro a 12 semanas, a depender da gravidade e do tratamento realizado.

Carlo Ancelotti irá anunciar a lista de convocados para os jogos com Coreia do Sul, em 10 de outubro, e Japão, quatro dias mais tarde, na quarta-feira, 1º de outubro. Neymar estará fora da lista porque o prazo mínimo de recuperação previsto ultrapassa inclusive as datas dos amistosos, que serão disputados na Ásia.

continua após a publicidade

A tendência, contudo, é que o jogador do Santos também não seja convocado para os jogos da Seleção em novembro, quando o Brasil irá enfrentar duas equipes africanas — os adversários ainda não foram confirmados.

A última Data Fifa do ano será entre 10 e 18 daquele mês, e Carlo Ancelotti deverá anunciar os convocados na primeira semana de novembro. Assim, caso Neymar se recupere até a divulgação da lista, o atacante teria na melhor das hipóteses duas partidas pelo Santos, nas rodadas 30 e 31 do Brasileirão.

continua após a publicidade

Ancelotti elogia Neymar, mas só quer o atacante na Copa se ele estiver 100% (Foto: Mauro Pimentel/AFP)

Desde que assumiu a Seleção Brasileira, no fim de maio, Ancelotti tem reiterado nas entrevistas que um dos pontos para definir os convocados é a questão física. O italiano exige que os atletas estejam no auge nesse quesito.

— Um critério muito importante para a comissão técnica é o aspecto físico. O jogador que joga na Seleção tem que estar 100% na condição física, isso é um critério muito importante para nós — afirmou Ancelotti quando anunciou os convocados para os jogos com Chile e Bolívia, no mês passado.

— A competência, em qualquer posição, é muito grande. Laterais-direitos, zagueiros, meio-campistas, atacantes, a competência é muito grande. Se um jogador não estiver 100%, posso chamar outro sem nenhum problema.

Ancelotti diz que não há discussão sobre nível técnico de Neymar

Se de fato Neymar não estiver no auge físico em novembro, o atacante terá uma última oportunidade para convencer Ancelotti de que ele merece ir à Copa do Mundo: será em março, quando o Brasil fará dois jogos diante de seleções europeias.

Há alguns dias, em entrevista à revista "France Football", o técnico da Seleção declarou que "não há discussão do ponto de vista técnico" sobre a capacidade de Neymar, e acrescentou que o objetivo do atacante "deve ser estar pronto em junho", quando começará o Mundial.

Mas é improvável que o italiano convoque o jogador para a Copa do Mundo se, até lá, ele não tiver feito um único treino sob o comando do técnico.