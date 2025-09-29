Flamengo tem três jogadores na pré-lista de Ancelotti para amistosos da Seleção
Canarinho encara Coreia do Sul e Japão neste mês
O Flamengo conta com três jogadores na pré-lista da Seleção Brasileira para os amistosos contra Coreia do Sul e Japão. São eles: Léo Ortiz, Alex Sandro e Samuel Lino. A lista oficial será divulgada na tarde desta quarta-feira (1°), às 15h (de Brasília), na sede da CBF, na Zona Oeste do Rio de Janeiro (RJ).
Ortiz, Alex Sandro e Samuel Lino são peças fundamentais na equipe titular do Flamengo. Eles começaram o confronto contra o Estudiantes, na Argentina, no time titular. Já na vitória contra o Corinthians no domingo, o lateral-esquerdo ficou no banco (entrou no segundo tempo).
Na última convocação, para os jogos contra Chile e Bolívia (Eliminatórias), o trio também estava na pré-lista de Ancelotti, assim como Léo Pereira e Danilo. No entanto, apenas Samuel Lino foi convocado para a Canarinho. O atacante foi titular na derrota para a seleção boliviana.
Amistosos da Seleção Brasileira em outubro
Visando a preparação para a Copa do Mundo de 2026, com o término das Eliminatórias, a Seleção Brasileira encara a Coreria do Sul e o Japão, respectivamente, neste mês, com ambos os jogos na Ásia. A Canarinho encara os sul-coreanos no dia 10, às 8h (de Brasília), em Seul. Quatro dias mais tarde a Seleção entra em campo às 7h30 (de Brasília) para enfrentar os japoneses, em Tóquio.
Seleção terá seis jogos antes de convocação para a Copa do Mundo
Esta será a penúltima convocação da Seleção Brasileira este ano. Em novembro, o Brasil fará mais dois amistosos, diante de equipes africanas. Os adversários e os locais dos jogos ainda não estão confirmados.
O planejamento da comissão técnica do Brasil prevê ainda amistosos em março de 2026. A intenção é que sejam equipes do primeiro escalão da Europa — há conversas avançadas para um jogo com a França.
Carlo Ancelotti fará a convocação para a Copa do Mundo de 2026 em maio. A tendência é que haja um último amistoso antes de o Brasil estrear na competição, em junho.
