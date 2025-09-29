Jornalista pede titular do Vasco na Seleção Brasileira: ‘Merece ser testado’

Vivendo seu melhor momento na carreira, o lateral Paulo Henrique, do Vasco, esteve na pré-lista de convocados do técnico Carlo Ancelotti, e ficou próximo de defender a amarelinha, na última Data Fifa. Diante da boa fase, o jornalista Vitor Sérgio Rodrigues avaliou uma possível convocação do jogador para a Seleção Brasileira.

Em seu canal pessoal, VSR revelou que elegeu Paulo Henrique como o melhor lateral-direito do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. O jornalista reforçou a consistência defensiva e a efetividade do lateral.

- Eu já falei isso aqui no canal, o meu voto para melhor lateral-direito do primeiro turno do Brasileirão foi para o Paulo Henrique, do Vasco. Ele vem sendo cada vez mais efetivo, é muito bom defensivamente e quando vai a frente tem muita consistência. É muito difícil ele ir ao ataque e a jogada não render nada - comentou.

Segundo ele, as duas laterais da Seleção Brasileira, não tem um 'dono' neste momento. Com isso, não é nenhum absurdo testar o defensor nesta vaga. Vitor Sérgio Rodrigues completou dizendo que Paulo Henrique está jogando em nível de jogador de seleção.

- Vejo muita gente pedindo ele na Seleção Brasileira e não acho nenhum absurdo, muito pelo contrário. As duas laterais não tem dono, a gente tem Vanderson e Wesley sendo convocados, ambos fizeram bons jogos mas não encheram muito os olhos. Por que não testar o Paulo Henrique? Ele traz forte defensiva e tem a qualidade de chegar na frente, sem banalizar o apoio ao ataque - disse, antes de completar.

- “Ah, mas o Paulo Henrique não é jogador de Seleção Brasileira”. Esses conceitos que a gente aplica, e durante anos fizeram muito sentido, fazem algum sentido hoje? Quem é o dono das laterais do Brasil? Não tem. Então, você tem que experimentar, e por que não convocar o Paulo Henrique? Para ver se, de fato, ele é ou não. Ele tem jogado num nível que merece ser testado. - finalizou.

VSR elogia trabalho de Fernando Diniz no Vasco

O jornalista também exaltou a evolução da equipe sob o comando de Fernando Diniz. Para ele, o treinador conseguiu aplicar um padrão de jogo para o Vasco. VSR ressaltou ainda a entrega de alguns jogadores nas últimas partidas, e reforçou que a chegada de Robert Renan e Cuesta para o zaga está funcionando bem.

- Temos que destacar o trabalho de Fernando Diniz, que depois de passar por um momento de turbulência, conseguiu entregar um padrão de jogo para o time do Vasco. Nas últimas partidas, a equipe sofreu pouco defensivamente, com os laterais marcando muito bem, em especial, o Paulo Henrique. É um time que tem cuidado muito bem da bola, seja saindo jogando desde a defesa, ou quando essa bola chega na segunda linha do meio-campo - disse, antes de finalizar.

- Além desse crescimento de evolução, o Vasco também tem o fortalecimento e amadurecimento do Rayan, que fez o primeiro gol da partida, e do Barros, dando uma segurança na volância. Outra dupla que encaixou muito bem na equipe, foram os zagueiros Robert Renan e Cuesta, que vem funcionando muito bem.