Olho neles, Ancelotti! Vascaínos se destacam e entram no radar da Seleção

A menos de um ano da Copa do Mundo de 2026, Carlo Ancelotti segue atento ao desempenho dos brasileiros espalhados pelo mundo. E neste fim de semana alguns nomes voltaram a chamar a atenção com atuações decisivas em seus clubes. Gols importantes, protagonismo em vitórias e regularidade marcam a fase desses jogadores, que podem entrar no radar do treinador da Seleção Brasileira.

Na próxima quarta-feira (1), o treinador vai divulgar a lista de convocados para os amistosos de outubro. No dia 10, o Brasil vai enfrentar a Coreia do Sul, em Seul, às 8h (de Brasília). Quatro dias depois, o rival será o Japão, às 7h30 (de Brasília), em Tóquio. O Lance! vai destacar agora alguns nomes que podem estar na convocação do comandante italiano para a Seleção.

Gabriel Magalhães, Arsenal

Um dos grandes destaques foi Gabriel Magalhães, que decidiu para o Arsenal em um jogo dramático. Fora de casa, contra o Newcastle, o zagueiro marcou nos acréscimos o gol que garantiu a vitória dos Gunners. Com o resultado, o time londrino se mantém firme na briga pelo título da Premier League, ocupando a segunda colocação com 13 pontos, apenas dois atrás do líder Liverpool. Além do gol, Gabriel tem se mostrado peça fundamental na defesa, sustentando a consistência defensiva da equipe.

Anderson Talisca, Fenerbahçe-TUR

Na Turquia, Anderson Talisca também deixou sua marca. O meia-atacante anotou um dos gols da vitória do Fenerbahçe por 2 a 0 sobre o Antalyaspor. Conhecido pelo faro de gol e pela capacidade de decidir partidas, Talisca segue tendo bons desempenhos pelo clube.

Vascaínos se destacam no Brasil

No Brasil, quem brilhou foi Philippe Coutinho, que vive um momento de retomada no Vasco. O camisa 11 foi um dos destaques na vitória por 2 a 0 sobre o Cruzeiro, mostrando personalidade e qualidade em campo. Além dele, o jovem atacante Rayan também chamou a atenção, confirmando seu potencial como uma das promessas do futebol brasileiro. O lateral-direito Paulo Henrique também vem mostrando um ótimo futebol e poderia ser uma das novidades.

Beraldo, Paris Saint-Germain

Fechando a lista, na França, Beraldo foi protagonista ao marcar um dos gols do Paris Saint-Germain na vitória por 2 a 0 sobre o Auxerre. Seguro na defesa e decisivo no ataque, o ex-são-paulino vai conquistando espaço em um elenco recheado de estrelas.

Ancelotti certamente acompanha tudo de perto. Afinal, desempenhos como esses podem pesar quando chegar a hora de definir os nomes que defenderão o Brasil nos amistosos contra a Coreia do Sul e o Japão.

