Na volta de Everton Ribeiro, Bahia bate o Bragantino de virada pelo Brasileirão
Tricolor se consolida na quinta posição e complica vida do Massa Bruta
Com uma boa dose de emoção, o Bahia confirmou seu status de melhor mandante em uma Arena Fonte Nova lotada e venceu o Bragantino de virada por 2 a 1, com direito a gol nos acréscimos. Essa vitória, inclusive, teve participação direta de Everton Ribeiro, que voltou a jogar depois de se recuperar de um câncer na tireoide e mostrou porque é ídolo da torcida. Mas quem também brilhou foi Willian José, autor das duas bolas nas redes do Tricolor. O único gol do Massa Bruta foi marcado por Matheus Fernandes.
O resultado consolida o Bahia na quinta posição, que dá vaga direta à fase de grupos da Libertadores, com 52 pontos. Já o Bragantino segue em situação crítica na 13ª colocação, com 36, e cada vez mais perto da zona de rebaixamento.
Início frenético na Fonte Nova
O jogo começou quente na Arena Fonte Nova, com duas bolas na trave em sequência aos sete minutos. Primeiro, David Duarte mostrou por que é perigoso pelo alto e aproveitou cobrança de falta de Luciano Juba para exigir grande defesa de Cleiton, que ainda viu a bola beliscar o travessão em seguida. Logo depois, começou a brilhar a estrela do goleiro Ronaldo, que fez grande defesa com o pé cara a cara com Sasha antes da bola bater na trave, em contra-ataque do Bragantino.
Já aos nove minutos, o mesmo Sasha aproveitou cobrança de escanteio e cabeceou livre, como manda o manual, para uma intervenção "à la Gordon Banks" de Ronaldo, que salvou o Bahia mais uma vez. Mas, aos 19 minutos, nem o goleiro conseguiu parar o ímpeto do Massa Bruta.
Em jogada de velocidade pela ponta esquerda, Hurtado chegou até a linha de fundo e cruzou para o meio da área. A bola, no entanto, passou por todo mundo até encontrar Matheus Fernandes na segunda trave, que completou de carrinho para o fundo das redes. O detalhe é que ele entrou em campo oito minutos antes na vaga de Ramires, que saiu machucado. O Bahia parece ter sentido o gol e não conseguiu reagir diante de um Bragantino aguerrido.
Bahia não desiste e vira o jogo
Mesmo atrás do placar, o Bahia seguiu sonolento no início do segundo tempo e não achou brechas para furar o ferrolho do Bragantino, que seguia fechado em busca de contra-ataques. A primeira boa chance foi em chute de fora da área de Jean Lucas, que mandou à esquerda da meta de Cleiton.
Mas o Bahia, apesar das dificuldades, seguiu no controle das ações e foi premiado aos 29 minutos, quando Juba deu um verdadeiro passe por elevação na área e encontrou Willian José bem posicionado para cabecear e empatar a partida. Aos 41 minutos, a torcida voltou a comemorar, mas dessa vez não foi por um gol. Era a entrada do capitão e ídolo do Tricolor Everton Ribeiro, recuperado de câncer na tireoide. Ele ficou com a vaga de Jean Lucas no meio-campo.
E o camisa 10 mostrou porque é fundamental para esse time. Com um passe magistral, ele deixou Tiago na boa para levantar a cabeça e achar Willian José novamente bem posicionado dentro da área para virar o jogo aos 45 minutos e deixar o Bahia cada vez mais perto da classificação direta para a fase de grupos da Libertadores.
Próximos jogos
O Bahia volta a campo a partir das 20h desta quarta-feira (horário de Brasília), quando visita o Atlético-MG na Arena MRV, pela 32ª rodada do Brasileirão. O Tricolor não terá Ramos Mingo à disposição, já que o zagueiro levou o terceiro cartão amarelo neste domingo.
Um pouco antes, às 19h, o Bragantino recebe o Corinthians no estádio Cícero de Souza Marques para o jogo de abertura da rodada. Matheus Fernandes será desfalque para o time de Vágner Mancini.
✅Ficha técnica
BAHIA 2 X 1 BRAGANTINO
31ª RODADA DO BRASILEIRÃO
📆 Data e horário: domingo, 02 de novembro, às 16h (de Brasília);
📍 Local: Arena Fonte Nova, Salvador;
🥅 Gols: Matheus Fernandes, 19'/1ºT (Bragantino) | Willian José, 29'/2ºT e 45'/2ºT (Bahia);
🟨 Cartões amarelos: Alix Vinícius, Matheus Fernandes, Vanderlan, Lucas Barbosa (Bragantino); Ramos Mingo, Michel Araújo, Danilo Fernandes (Bahia);
🟥 Cartões vermelhos: -
⚽ESCALAÇÕES
BAHIA (Técnico: Rogério Ceni)
Ronaldo; Santiago Arias, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Acevedo (Erick), Jean Lucas e Rodrigo Nestor (Michel Araújo); Kayky (Tiago), Erick Pulga (Cauly) e Willian José.
BRAGANTINO (Técnico: Vágner Mancini)
Cleiton; Andres Hurtado, Alix Vinícius, Pedro Henrique e Vanderlan; Gabriel, Eric Ramires (Matheus Fernandes/Fabinho) e Juninho Capixaba (Praxedes); Mosquera (Fernando), Eduardo Sasha (Pitta) e Lucas Barbosa.
ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (CE);
🚩 Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Renan Aguiar da Costa (CE);
🖥️ VAR: Antônio Magno Lima Cordeiro (CE).
Tudo sobre
