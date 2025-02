A Seleção Brasileira Sub-17 foi convocada para amistosos de preparação visando o Sul-Americano da categoria. Um dos destaques da convocação é o nome do atacante Ruan Pablo, joia do Bahia e uma das apostas do clube.

No entanto, essa não será a primeira vez que o jogador defenderá as cores do Brasil no torneio. No ano passado, Ruan Pablo participou do Sul-Americano, porém defendendo o sub-16. No fim de fevereiro, o Brasil fará dois amistosos contra o Equador.

Na última temporada, a joia do Palmeiras ganhou minutos com o time principal do Bahia comandado por Rogério Ceni. Ruan Pablo celebrou a convocação e se mostrou motivado para defender novamente a camisa da Seleção.

- Estou muito feliz e empolgado com mais uma oportunidade de representar o meu país. Agradeço a comissão técnica por confiar em mim e no meu trabalho e ao Bahia, que vem me proporcionando coisas incríveis como o intercâmbio no Manchester City, um projeto de transição para o futebol profissional e um ambiente de trabalho muito bom. Vou entregar o meu melhor, e espero poder contribuir dentro de campo - disse Ruan.

- É um grande privilégio representar o meu país, e estou preparado para agarrar essa oportunidade. E vou seguir trabalhando tanto na seleção, quanto no Bahia, para seguir evoluindo dentro de campo, em busca também de ajudar o Tricolor nos seus objetivos, e buscar novas oportunidades pelo meu país. Sei também da minha responsabilidade de junto com meus companheiros de Bahia estarmos abrindo cada vez mais portas na Seleção para os Pivetes de Aço - completou.

Ruan Pablo e a Seleção Brasileira Sub-17 enfrentam o Equador em dois amistosos que serão realizados em Guayaquil, nos dias 24 e 27 de fevereiro.

Quem é Ruan Pablo, joia do Bahia e uma das apostas do Brasil no Sul-Americano Sub-17

Ruan Pablo nasceu no dia 23 de julho de 2008, no bairro de Itinga, em Lauro de Freitas, e chegou ao Bahia em 2019. Desde então ele tem pulado etapas no clube. Ele foi promovido ao time sub-20 em 2024, ainda com 15 anos, e se firmou no time titular. Em 2024, teve a oportunidade de atuar na equipe principal do time.

No entanto, nesta temporada que ele continuou sendo destaque do Bahia. Considerado a promessa do clube, Ruan Pablo se tornou o jogador mais jovem a marcar em uma competição após marcar o 3º gol do time contra o Jequié pelo Campeonato Baiano.

No meio do ano passado, o atacante assinou seu primeiro contrato profissional com o Bahia após se destacar no time sub-20 do Esquadrão. Seu vínculo com o clube é até julho de 2027. Além de ser o mais novo a marcar, Ruan Pablo também se tornou o mais jovem assinar vínculo profissional na era Grupo City no Tricolor.

Lista de convocados da Seleção Brasileira Sub-17

GOLEIROS

Arthur Nascimento – Bahia

João Pedro – Santos

Pedro Henrique – Novorizontino

LATERAIS

Ângelo Henrique – São Paulo

Denner Alves – Corinthians

Geovanne – São Paulo

Lucas Melim - Vasco

ZAGUEIROS

Kauã Prates – Cruzeiro

Luccas Ramon – Palmeiras

Luis Eduardo – Grêmio

Vitor Fernandes – Atlético-MG

MEIO-CAMPISTAS

Andrey Fernandes - Vasco

Felipe Morais - Cruzeiro

Gustavo Gomes – Athletico

Luis Felipe – Palmeiras

Tiago Augusto - Grêmio

Zé Lucas - Sport

ATACANTES