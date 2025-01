A Seleção Brasileira Sub-20, que perdeu de goleada na estreia no Sul-Americano da categoria para a Argentina, venceu a Bolívia por 2 a 1 neste domingo (26). Em Valencia, na Venezuela, Gabriel Moscardo e Breno Bidon marcaram os gols brasileiros. Mark Rodríguez descontou para os bolivianos. Apesar do triunfo, a Canarinho não teve uma grande atuação, principalmente no segundo tempo.

Como foi o jogo

A Seleção Brasileira entrou em campo com uma postura muito diferente daquela que teve contra a Argentina. Pressionando o adversário desde o início do jogo, a equipe de Ramon Menezes levou perigo ao gol boliviano logo aos dois minutos, em cobrança de falta de Alisson. No lance seguinte, o atacante mandou a bola na trave.

O primeiro gol saiu aos 14 minutos, quando Moscardo, após cobrança de escanteio de Pedrinho, testou para o fundo da rede. Já aos 27', após erro do sistema defensivo do time mandante, Breno Bidon aproveitou a oportunidade e chutou de longe, sem chance para o goleiro. Após o segundo tento brasileiro, a Bolívia saiu mais para o jogo, mas encontrou dificuldade no setor de ataque.

Moscardo em ação contra a Bolívia pela Seleção Brasileira (Foto: Juan Barreto/AFP)

A seleção boliviana voltou do intervalo a todo vapor, e descontou logo no primeiro minuto com Mark Rodríguez, em bodeada da defesa brasileira. A Canarinho ficou sem reação com a pressão do adversário, e por pouco, não sofreu o gol de empate, muito por conta da falta de capricho da Bolívia.

Os últimos minutos da partida em Valencia contaram com um clima quente entre as equipes, com empurrões e xingamentos.

O que vem pela frente para a Seleção Sub-20

A equipe de Ramon Menezes encara Equador e Colômbia nos dias, respectivamente, 29 e 31 de janeiro.

✅ FICHA TÉCNICA

BOLÍVIA 1 X 2 BRASIL

SUL-AMERICANO SUB-20 - 2ª RODADA - GRUPO B

🗓️ Data e horário: 26 de janeiro de 2025, 18h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Misael Delgado, em Valencia (VEN)

🥅 Gols: Gabriel Moscardo, 14'/1°T (0-1); Breno Bidon, 27'/1°T (0-2); Mark Rodríguez, 1'/2°T (1-2)

🟨 Cartões amarelos: Carlos Medina, Rojas, Jhonny Santiago Cuiza e Fabian Pereira (BOL); Leandrinho e Gustavo Prado (BRA)

⚽ ESCALAÇÕES

BOLÍVIA (Técnico: Jorge Perrotta)

Fabian Pereira; Lucas Dionis Macazaga, Marcelo Torrez Jesus, Diego Junior Arroyo e Medina (Salazar); Oscar David Lopez, Jhonny Santiago Cuiza e Mark Rodríguez; Moises Paniagua, Centella (Paniagua) e Jairo Rojas (Cabrera).

BRASIL (Técnico: Ramon Menezes)

Robert; Igor Eduardo, Arthur, Iago e Leandrinho (José Guilherme); Breno Bidon, Kauan Silva e Gabriel Moscardo; Pedrinho (Rayan), Deivid Washington (Wesley) e Alisson (Gustavo Prado).

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Michael Espinoza (PER)

🚩 Assistentes: Stephen Atoche (PER) e Coty Carrera (PER)