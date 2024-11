Joia do Fluminense comenta sobre final: ‘Mais um título para o clube em 2024’

Hoje no profisisonal, Kauã Elias já marcou no Palmeiras sub-17 (Foto: Leonardo Brasil/FFC)







Escrito por Lance! • Publicada em 01/11/2024 - 15:07 • Rio de Janeiro (RJ)

Palmeiras e Fluminense se enfrentam nesta sexta-feira (1) na final do Campeonato Brasileiro Sub-17. A bola rola a partir das 18h30 (horário de Brasília) no no Allianz Parque, em São Paulo.

O Palmeiras está na decisão do Brasileirão sub-17 pela terceira vez seguida e buscam o tricampeonato. Em 2022 e 2023, faturaram a taça ao vencer Grêmio e São Paulo, respectivamente. O Fluminense tem um título da competição, conquistado em 2020, em cima do Athletico-PR.

Em conversa para o Lance!, Keven Samuel, artilheiro do Tricolor na competição com sete gols, comentou sobre a expectativa da final e a importância do título para o clube das Laranjeiras.

- A expectativa é sempre grande quando se trata de uma final. Será também um jogo especial por envolver dois gigantes do futebol brasileiro que chegaram por seus méritos à decisão. Estamos totalmente focados pra essa disputa e pra conquistar mais um título nacional para o Fluminense na categoria em 2024. Respeitamos a equipe adversária e, por isso, entendemos a importância da entrega coletiva durante todo tempo de jogo. Se a expectativa pra partida decisiva é grande, a vontade de vencer é ainda maior - disse o atacante.

Keven Samuel é um dos destaques da geração "Esquadrilha 07" do Fluminense (Foto: Leonardo Brasil/FFC)