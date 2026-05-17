Clube da Série A provoca Neymar na véspera da convocação da Seleção; veja

Neste domingo (17), o Santos foi derrotado, na Neo Química Arena, pela equipe do Coritiba, pelo placar de 3 a 0. Com os três pontos fora de casa e um futebol bem jogado, o clube visitante fez uma publicação nas redes sociais, provocando Neymar, atletas e torcedores do Peixe.

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Esta foi a última chance de o atacante mostrar seu futebol a Carlo Ancelotti, que irá divulgar a lista para a Copa do Mundo nesta segunda-feira (18).

Provocação do Coritiba a Neymar

A frase "E vagabundo tá lá" viralizou em março durante uma live entre jornalistas da TNT Sports. Na ocasião, Walace Borges brincou com o clamor popular pela convocação do atacante.

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- E vagabundo tá lá: 'será que Carlo Ancelotti vai convocar o Neymar? E o Neymar não consegue andar em linha reta. P****, não é possível. Não dá, cara. Simplesmente não dá. 'Será que deveria convocar ele já nessa primeira convocação?'. E o Neymar andando igual o Tô Doido, do 'Zorra Total - disse o jornalista, criticando a condição física do jogador à época.

Como foi o jogo válido pelo Brasileirão?

O Peixe decepcionou, especialmente por ter vencido o Coxa por 2 a 0 na última quarta-feira (13), pela Copa do Brasil. Na escalação, Cuca optou por deixar Oliva e Barreal no banco de reservas por conta de dores na panturrilha. Mayke foi titular na lateral direita na vaga de Igor Vinícius, que apresentou um quadro de febre e foi cortado da partida. No ataque, Rollheiser e Moisés acompanharam Neymar, que entrou emocionado no gramado e também chorou durante a execução do hino nacional.

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O jogo foi marcado por confusões entre jogadores das duas equipes e também por um erro do quarto árbitro ao levantar a placa de substituição, indicando a saída de Neymar, quando, na verdade, quem deveria deixar o gramado era o lateral-esquerdo Escobar. O camisa 10 foi advertido com cartão amarelo após ir até a beira do campo reclamar da situação. Em seguida, Neymar mostrou o papel da alteração para a câmera da transmissão de TV.

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Com o resultado, o Peixe perdeu a chance de se afastar da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro.