Jovens da base do Corinthians participam de treino da Seleção Brasileira

Carlo Ancelotti comandou o primeiro treino da Seleção Brasileira nesta segunda-feira (2), no CT Dr. Joaquim Grava, do Corinthians. A atividade conduzida pelo italiano contou com a participação de cinco jovens da base do Timão.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Os laterais-esquerdos Denner e Gustavo, o zagueiro Gama e os meias Dieguinho e Bahia treinaram junto aos convocados de Ancelotti. A prática é recorrente em treinos da Seleção Brasileira em centros de treinamento dos times e serve para completar o grupo. A escolha dos jogadores acontece por meio da demanda por posições.

Sete jogadores convocados ainda não estiveram em campo: os zagueiros Marquinhos e Beraldo, campeões com o Paris Saint-Germain, e o lateral-esquerdo Carlos Augusto, da Inter de Milão. Os três devem se juntar ao grupo após a atividade inicial. Além deles, outros cinco atletas também não foram a campo: Estêvão, do Palmeiras, e Léo Ortiz, Danilo, Alex Sandro e Gerson, todos do Flamengo, que jogaram no domingo e permaneceram na parte interna do CT realizando trabalho regenerativo.

continua após a publicidade

Os primeiros 15 minutos do treinamento foram abertos à imprensa. Nesse período aconteceram os primeiros contatos dos convocados com Ancelotti, com movimentações sem bola, aquecimento e a tradicional 'roda de bobinho'.

Figuras carimbadas

Os jovens são frequentemente usados em jogos da base do Corinthians. A equipe ficou com o vice-campeonato da Copa São Paulo de Futebol Júnior no início deste ano, após derrota para o São Paulo, e contou a participação dos jovens.

continua após a publicidade

O lateral-esquerdo Denner é uma das principais promessas do Corinthians. No começo do ano, o jogador de 17 anos foi negociado com o Chelsea, por cerca de 10 milhões de euros (aproximadamente R$ 61,1 milhões). Neste mês, foi convocado por Duda Pateuci para defender a Seleção Brasileira Sub-17 em amistosos preparatórios para o Mundial da categoria.

Outro jogador com passagens pela categoria da Seleção Brasileira é o volante Bahia. Capitão da equipe sub-20 do Corinthians, o atleta soma duas partidas com a camisa do Brasil e chegou a disputar o Sul-Americano da modalidade.

Além das joias, Hugo Souza, goleiro do Corinthians convocado por Ancelotti, também participou da atividade.

Bahia participou de treino da Seleção Brasileira (Foto: Marco Miatelo/AGIF)

Estreia de Ancelotti

O treinador italiano fará a sua estreia pela Seleção Brasileira nesta Data Fifa. Na quinta-feira (5), a equipe enfrenta o Equador, em Guayaquil, às 20h (de Brasília). Na semana seguinte, na terça-feira (10), o Brasil joga contra o Paraguai, às 21h45 (de Brasília), na Neo Química Arena.