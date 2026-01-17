Problema para Ancelotti? Raphinha sofre lesão e pode ser baixa no Barcelona

O Barcelona pode ter um problema importante para a sequência da temporada. O atacante Raphinha sofreu uma pancada na partida contra o Racing Santander, pela Copa do Rei, e virou dúvida para o duelo diante da Real Sociedad, pela retomada de La Liga. Hansi Flick, treinador da equipe, afirmou que a decisão sobre o brasileiro jogar ou não será decidida no dia do jogo.

Em entrevista coletiva antes do confronto contra a Real Sociedad, o treinador afirmou que Raphinha estaria com problemas após uma pancada sofrida no jogo contra o Racing Santander. Devido a isso, tanto Hansi Flick, quanto o departamento médico estariam monitorando a situação do brasileiro e sua possível presença no duelo de La Liga.

Raphinha comemora gol marcado em Barcelona x Real Madrid (Foto: Fadel SENNA / AFP)

A ausência do brasileiro no treino realizado no sábado, na Ciutat Esportiva Joan Gamper, reforçou o sinal de alerta. O atacante não participou das atividades antes do duelo contra a Real Sociedad, o que aumentou a possibilidade de ser preservado para evitar agravamento da lesão. Internamente, o clube adota cautela, especialmente considerando a maratona de jogos nas próximas semanas.

Preocupação para o Barcelona

Além disso, o momento do calendário amplia a preocupação. O Barcelona volta o foco para La Liga após um confronto desgastante pela Copa do Rei, e a Real Sociedad chega embalada por bons resultados recentes. A tendência é de um jogo físico e intenso, cenário que pesa na decisão sobre escalar ou não um jogador que ainda sente dores.

A definição sobre a presença de Raphinha deve ocorrer apenas após nova avaliação médica, poucas horas antes da bola rolar. Enquanto isso, o Barcelona trabalha com cenários alternativos, ciente de que a condição física do brasileiro pode influenciar diretamente o desempenho da equipe neste início de segundo turno.

