Com nove mudanças em relação ao time que derrotou o Chile por 3 a 0 na semana passada, o técnico Carlo Ancelotti acaba de confirmar a escalação do Brasil para o duelo com a Bolívia, o último pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. A partida, na altitude 4.100 metros de El Alto, acontece a partir das 20h30 (de Brasília).

Ancelotti já havia sinalizado que faria uma série de alterações na equipe, para se adequar à altitude de El Alto e para conhecer novos jogadores. Uma mudança, porém, foi a mais do que o planejado: o lateral Vitinho, do Botafogo, entra na vaga de Wesley na direita porque o jogador sentiu um desconforto no treino de segunda-feira (8), o último na Granja Comary.

Assim, a escalação do Brasil tem Alisson; Vitinho, Fabrício Bruno, Alexsandro e Caio Henrique; Andrey Santos, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Samuel Lino, Luiz Henrique e Richarlison.

Classificada para a Copa do Mundo desde a rodada de junho das Eliminatórias, a Seleção Brasileira praticamente cumpre tabela nesta terça-feira. O time, contudo, quer vencer os bolivianos para garantir a segunda colocação no qualificatório.

Bolívia também tem escalação definida para enfrentar o Brasil

Sonhando com uma vaga na repescagem para a Copa do Mundo, a Bolívia faz partida decisiva. O time do técnico Óscar Villegas precisa derrotar o Brasil e torcer por um tropeço da Venezuela, que encara a Colômbia na mesma hora.

Os bolivianos vão a campo com Lampe; Diego Medina, Haquín, Morales e Roberto Fernández; Villamíl, Ervin Vaca, Robson Matheus e Panlagua; Terceros e Monteiro.

O trio de arbitragem é chileno: Cristian Garay será o árbitro principal, e terá auxílio de Miguel Rocha e Juan Serrano.