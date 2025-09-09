menu hamburguer
Com Vitinho, Ancelotti confirma escalação do Brasil para pegar a Bolívia; confira

Com dores musculares, Wesley fica fora dos relacionados

Brasil encara a Bolívia em El Alto
21bfbdb5-0a0f-44df-b58f-7fa73c17eff2_DOLZAN-5X7-baixa4-aspect-ratio-1024-1024
Marcio Dolzan
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 09/09/2025
19:12
Com nove mudanças em relação ao time que derrotou o Chile por 3 a 0 na semana passada, o técnico Carlo Ancelotti acaba de confirmar a escalação do Brasil para o duelo com a Bolívia, o último pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. A partida, na altitude 4.100 metros de El Alto, acontece a partir das 20h30 (de Brasília).

Ancelotti já havia sinalizado que faria uma série de alterações na equipe, para se adequar à altitude de El Alto e para conhecer novos jogadores. Uma mudança, porém, foi a mais do que o planejado: o lateral Vitinho, do Botafogo, entra na vaga de Wesley na direita porque o jogador sentiu um desconforto no treino de segunda-feira (8), o último na Granja Comary.

Assim, a escalação do Brasil tem Alisson; Vitinho, Fabrício Bruno, Alexsandro e Caio Henrique; Andrey Santos, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Samuel Lino, Luiz Henrique e Richarlison. 

Classificada para a Copa do Mundo desde a rodada de junho das Eliminatórias, a Seleção Brasileira praticamente cumpre tabela nesta terça-feira. O time, contudo, quer vencer os bolivianos para garantir a segunda colocação no qualificatório.

Bolívia também tem escalação definida para enfrentar o Brasil

Sonhando com uma vaga na repescagem para a Copa do Mundo, a Bolívia faz partida decisiva. O time do técnico Óscar Villegas precisa derrotar o Brasil e torcer por um tropeço da Venezuela, que encara a Colômbia na mesma hora.

Os bolivianos vão a campo com Lampe; Diego Medina, Haquín, Morales e Roberto Fernández; Villamíl, Ervin Vaca, Robson Matheus e Panlagua; Terceros e Monteiro. 

O trio de arbitragem é chileno: Cristian Garay será o árbitro principal, e terá auxílio de Miguel Rocha e Juan Serrano.

Luiz Henrique foi um dos destaques da Seleção Brasileira (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)
Luiz Henrique foi um dos destaques da Seleção Brasileira diante do Chile (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

