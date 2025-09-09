Muricy Ramalho aponta erro de Ancelotti na Seleção Brasileira: ‘Sinceramente’

O ex-técnico Muricy Ramalho apontou um erro de Carlo Ancelotti na Seleção Brasileira na noite desta segunda-feira (8). O Brasil entra em campo nesta terça, contra a Bolívia, no último jogo das Eliminatórias para Copa do Mundo de 2026.

No programa "Galvão e Amigos", da Band, a bancada estava debatendo uma das principais decisões de Ancelotti na Seleção Brasileira: a convocação ou não de Neymar. Muricy Ramalho apontou que o italiano errou ao não levar o camisa 10 da Vila Belmiro.

- Não concordei com a Fala do Ancelotti de que o Neymar não precisa ser testado. Todo jogador tem que ser testado. Nós temos que ver o Neymar na Seleção. Tem que por o cara na área. Para você tirar dúvida, não é eu acho isso, acho aquilo, tem que por o cara para ver se ele está bem na Seleção - começou Muricy Ramalho.

- Nós vamos levar ele para a Copa sem saber como ele está? O Ancelotti tem que trabalhar com ele no dia a dia. É pouco tempo, mas vai estar com o cara - completou sobre a decisão de Ancelotti na Seleção Brasileira.

Muricy Ramalho apontou erro de Ancelotti na Seleção Brasileira (Foto: Reprodução "Galvão e Amigos")

Ancelotti explicou ausência de Neymar na Seleção Brasileira

O técnico italiano Carlo Ancelotti não convocou Neymar para a Seleção Brasileira. Na coletiva da convocação, ele foi perguntado e respondeu com clareza sobre a ausência do camisa 10 do Santos nos últimos jogos das Eliminatórias para a Copa do Mundo.

— Acho normal e acredito que seja verdade, porque foi uma decisão técnica com base em muitas coisas que o jogador está fazendo e também o problema que teve. Quando eu falo em critério físico, é um critério que toda a comissão técnica considera muito e é muito importante — disse Carlo Ancelotti, em entrevista coletiva.

— Disse também em outra coletiva, que ninguém pode discutir nível técnico. É o que nós estamos olhando, avaliando a cada dia, cada jogo, toda a comissão técnica, e não só ele. É de todos os jogadores que estão aqui. Esse período com a equipe nacional tem muita concorrência — completou.