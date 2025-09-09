A Bolívia decide seu futuro nas Eliminatórias da Copa do Mundo 2026 nesta terça-feira (9), às 20h30 (de Brasília), contra o Brasil. O principal destaque da equipe é Miguel Ángel Terceros Acuña, conhecido como Miguelito, meio-campista boliviano de 21 anos, atualmente emprestado pelo Santos ao América-MG.

A Bolívia ocupa a oitava posição da tabela e ainda sonha com a repescagem para a Copa do Mundo de 2026. Para isso, precisa vencer a Seleção Brasileira e torcer por um tropeço da Venezuela diante da Colômbia.

Trajetória no Santos

Revelado pelo projeto Bolívia 2022, iniciativa lançada em 2013 para formar talentos para a seleção nacional, Miguelito chamou atenção do Santos através de um intercâmbio entre o clube paulista e o programa de desenvolvimento boliviano.

Nas categorias de base do Peixe, Miguelito se destacou, especialmente na campanha que culminou na conquista do Campeonato Paulista Sub-20 em 2022, marcando um gol na final contra o Corinthians.

No time profissional, teve oportunidades limitadas, disputando 12 partidas antes do empréstimo. Apesar de ter contrato com o Santos até abril de 2027, a falta de sequência sob o comando de Fábio Carille gerou críticas de torcedores e comentaristas em 2024.

Durante sua passagem pelo Santos, Miguelito acumulou 18 jogos, sendo 4 como titular, com 384 minutos em campo. Registrou 8 finalizações (3 no alvo), 10 passes decisivos, 3 dribles certos, 12 desarmes e recebeu 2 cartões amarelos, sem marcar gols ou dar assistências.

Miguelito era tratado como grande esperança na base do Santos, mas foi emprestado (Foto: Bruno Vaz / Santos FC)

Destaque na seleção boliviana

Pela seleção da Bolívia, Miguelito já se consolidou como peça importante. Em 25 jogos, sendo titular em 17 deles, o atacante marcou sete gols e participa de um gol a cada 220 minutos em campo. Além disso, contribui com média de 1,0 passe decisivo e 1,6 finalizações por partida, sendo 0,8 delas no alvo.

Com 60% de eficiência nos dribles, 89% de acerto nos passes e 45% de aproveitamento nos duelos, o jovem também se mostra combativo, sofrendo 1,1 falta por jogo. Sua atuação tem sido avaliada em 7,03 pelo Sofascore, reforçando a importância do atacante boliviano para a equipe.

Um dos momentos mais marcantes de sua carreira ocorreu nas Eliminatórias, quando marcou na histórica vitória sobre o Chile fora de casa, que encerrou um jejum de 31 anos sem triunfos da Bolívia como visitante. Atualmente, Miguelito é o terceiro artilheiro das Eliminatórias Sul-Americanas, com seis gols, atrás apenas de Lionel Messi e Luis Díaz (oito e sete, respectivamente).

Empréstimo ao América-MG

Em março, Miguelito foi emprestado ao América-MG para a disputa do Campeonato Brasileiro Série B. Pelo Coelho, foram18 jogos, sendo titular em 15 deles. O atacante marcou quatro gols e distribuiu duas assistências, participando de um gol a cada 221 minutos.

O camisa 7 do América ainda criou quatro grandes chances e apresenta média de 1,9 passes decisivos e 2,3 finalizações por partida, sendo 0,9 delas no alvo. Com 46% de eficiência nos dribles, 88% de acerto nos passes e 41% de aproveitamento nos duelos, Miguelito também sofre em média 1,1 falta por jogo. Sua atuação é avaliada em 7,17 pelo Sofascore.

Miguelito está no América-MG (Foto: Gilson Lobo/AGIF)

Antes do empréstimo ao América, Miguelito recebeu propostas do Dínamo de Kiev, da Ucrânia, e do Cádiz, da Espanha, mas as negociações não avançaram. A decisão pelo Coelho teve como objetivo garantir maior sequência na equipe principal e dar ao jogador a oportunidade de se destacar longe da Vila Belmiro.

Polêmica em campo

Em maio, Miguelito se envolveu na maior polêmica de sua carreira ao ser acusado de racismo pelo atacante Allano, do Operário, durante partida da Série B do Campeonato Brasileiro em Ponta Grossa, Paraná. O caso teve como testemunha o volante Jacy, do time mandante.

O lance aconteceu aos 30 minutos da primeira etapa na partida entre Operário e América-MG, pela Série B. A denúncia de Allano ocorreu após uma disputa de bola, quando os jogadores aguardavam um arremesso lateral.

O STJD puniu o jogador com cinco jogos de suspensão e multa de R$ 2 mil. O América-MG chegou a contratar uma perícia labial para tentar suspender a punição, mas não conseguiu reverter a decisão.

O departamento jurídico do Santos acompanhou o caso, chegou a entrar em contato com o clube mineiro para buscar informações, mas não se pronunciou oficialmente sobre o ocorrido.