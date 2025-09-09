Branco avalia o trabalho de Ancelotti na Seleção Brasileira: ‘Ajeitando a casa aos poucos’

Ao lado de Romário e Bebeto, o lateral-esquerdo Branco escreveu seu nome na história ao conquistar o mundo com a Seleção Brasileira em 1994. Em entrevista exclusiva ao Lance!, o ex-jogador exaltou o trabalho de Carlo Ancelotti às vésperas da Copa do Mundo de 2026.

Segundo Branco, o italiano é o melhor treinador do mundo nos últimos anos. Para ele, se somar a experiência do italiano com sua capacidade de gerir os grupos onde trabalha, o Brasil tem grandes chances na próxima edição da Copa do Mundo.

- O Ancelotti é grande, cara simples e humilde. Nós temos o melhor treinador do mundo nos últimos anos, que ganhou tudo por onde passou, administrando e gerindo vestiários cheios de grandes estrelas. Nós temos grandes jogadores individualmente falando, agora temos que formar um grupo coeso e forte. A Copa do Mundo não se ganha com um ou dois jogadores, se ganha com um grupo e ele tem essa capacidade de agregar - disse o ex-lateral.

A última vez que a Seleção Brasileira viveu um jejum de 24 anos sem conquistar uma Copa do Mundo, foi justamente na disputa de 1994, também nos Estados Unidos. Branco enxerga algumas coincidências entres as duas equipes e revelou suas expectativas para o torneio.

- Eu enxergo que coincidentemente, 20 anos depois, uma Copa do Mundo na América…Alguma coisa tem aí, tomara Deus que a gente consiga repetir o feito no ano que vem. Estou muito confiante, acho que o torcedor brasileiro pode confiar. Antes do Carlo assumir tínhamos sofrido 16 gols, em três partidas com ele não sofremos nenhum. Ele já está ajeitando a casa aos poucos e vai ter tempo de potencializar alguns atletas e formar o grupo que ele acredite que vá ganhar a Copa do Mundo - finalizou.

Seleção Brasileira encerra preparação para encarar a Bolívia

Já classificado à Copa do Mundo, o Brasil realizou na manhã desta segunda-feira (8) o último treino na Granja Comary, em Teresópolis. A equipe deverá ter uma escalação bastante modificada para enfrentar a altitude de 4.150 metros. Mas o técnico Carlo Ancelotti garante que o time vai em busca da vitória.

A provável escalação do Brasil para encarar a Bolívia tem Alisson; Wesley (Vitinho), Fabrício Bruno, Alexsandro Ribeiro e Caio Henrique; Andrey Santos, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Samuel Lino, Luiz Henrique e Richarlison.

Quem também deve jogar na Bolívia é Jean Lucas. O volante do Bahia ficou de fora da relação no jogo com o Chile, no Maracanã, mas está garantido no grupo que jogará em El Alto.