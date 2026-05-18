Com quem Neymar concorre pela vaga na lista de Ancelotti para a Copa do Mundo?

Quando Carlo Ancelotti subir ao palco do Museu do Amanhã, nesta segunda-feira (18), para anunciar os 26 convocados da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026, uma dúvida vai concentrar quase toda a atenção ao redor da lista: Neymar estará ou não entre os escolhidos?

continua após a publicidade

A discussão acompanha o treinador desde maio do ano passado, quando assumiu a Seleção. E ganhou força recentemente após Neymar voltar a ter sequência física e chegar à reta final antes da convocação, vivendo seu período de maior regularidade desde a Copa do Mundo do Catar.

Santos vê 'Plano Copa' funcionar e acredita em Neymar na lista de Ancelotti

Cinco nomes estão garantidos para o setor ofensivo: Vinícius Júnior, Raphinha, Matheus Cunha, Luiz Henrique e Gabriel Martinelli. A partir daí, começa a disputa pelas vagas restantes. Endrick e Igor Thiago deixaram ótima impressão na Data Fifa de março e parecem muito próximos do Mundial. João Pedro, que esteve em toda a Era Ancelotti, sucumbiu assim como o Chelsea e passou a ter o desempenho afetado pela má fase do clube inglês.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

É nesse ponto que Neymar entra diretamente na concorrência com jogadores de características diferentes e contextos distintos.

O principal dilema envolve a definição do nono atacante da lista. Hoje, Neymar disputa espaço principalmente com Pedro, do Flamengo, e João Pedro. Em um cenário alternativo, Ancelotti ainda avalia reduzir o número de homens de frente para abrir espaço a um sexto meio-campista, o que beneficiaria Andrey Santos.

A escolha ajuda a explicar o tamanho do debate.

Pedro oferece presença de área, jogo físico e poder de finalização. João Pedro surge como atacante mais móvel e adaptável a diferentes funções ofensivas. Neymar, por sua vez, representa um perfil completamente diferente dos dois. Mesmo aos 34 anos e longe do auge físico, continua sendo um jogador de criação, associação e controle do jogo ofensivo — algo raro no elenco atual da Seleção.

continua após a publicidade

Os números ajudam a sustentar a recuperação.

Depois da Copa de 2022, Neymar nunca teve tanta sequência quanto no Santos. Pelo Paris Saint-Germain, disputou apenas nove partidas após o Mundial do Catar. No Al-Hilal, atuou sete vezes antes de sofrer nova lesão. Já pelo Santos, soma 42 jogos nas temporadas de 2025 e 2026, com 17 gols e oito assistências.

Neymar em ação às vésperas da convocação da Seleção (Foto: Marcello Zambrana/AGIF/Folhapress)

Isso ajuda a explicar por que Neymar permaneceu em todas as listas largas elaboradas por Ancelotti desde que o italiano assumiu a Seleção, mesmo sem ter sido convocado oficialmente até aqui.

A última vez que Neymar vestiu a camisa da Seleção Brasileira foi em 17 de outubro de 2023, justamente na noite em que lesionou gravemente o joelho contra o Uruguai. Quase três anos depois, a possibilidade de retorno deixou de parecer distante.

➡️ Aposte nas partidas do seu time!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Quando Ancelotti anunciar os nomes nesta segunda-feira, a decisão não será apenas sobre escolher um atacante a mais para a Copa. Também será um indicativo sobre qual caminho a Seleção pretende seguir no último Mundial de Neymar — caso ele esteja, de fato, na lista.