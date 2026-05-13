menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsVasco

Jogador do Vasco em pré-lista da Seleção sofre lesão e deixa a partida carregado

Paulo Henrique teve um problema no tornozelo direito após divídia

Pedro Cobalea
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 13/05/2026
20:49
Favorite o Lance! no Google
Paulo Henrique na partida entre Vasco e Remo (Foto: Matheus Lima/Vasco)
imagem cameraPaulo Henrique na partida entre Vasco e Remo (Foto: Matheus Lima/Vasco)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O lateral-direto do Vasco, Paulo Henrique, deixou a partida contra o Paysandu na noite desta quarta-feira (13) mancando após um choque com o adversário. A lesão aparentou ser na região do tornozelo direito do atleta. Paulo precisou do apoio de um membro da comissão do Vasco para poder chegar ao vestiário. O jogador não conseguia apoiar o pé direito no chão para andar.

continua após a publicidade

O jogador é um dos 55 nomes presentes na pré-lista do treinador da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti. A convocação dos 26 atletas que vão representar o Brasil acontece já nesta segunda-feira (18), a partir das 16h45 (de Brasília), na sede da CBF, localizada na Barra da Tijuca.

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

➡️ Lance de titular do Vasco contra o Paysandu repercute: 'Não se ajuda'

✅ FICHA TÉCNICA
VASCO X PAYSANDU
COPA DO BRASIL - 5ª FASE (VOLTA)

📆 Data e horário: quarta-feira, 13 de maio de 2026, às 19h (de Brasília)
📍 Local: São Januário
🟨 Árbitro: Braulio da Silva Machado (SC)
🚩 Assistentes: Thiaggo Americano Labes (SC) Henrique Neu Ribeiro (SC)
🖥️ VAR: Rafael Traci (SC)

continua após a publicidade
Paulo Henrique na partida entre Vasco e Flamengo pelo Carioca (Foto: Matheus Lima/Vasco)
Paulo Henrique na partida entre Vasco e Flamengo pelo Carioca (Foto: Matheus Lima/Vasco)

Para acompanhar as notícias do Vasco, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias