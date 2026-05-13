Jogador do Vasco em pré-lista da Seleção sofre lesão e deixa a partida carregado
Paulo Henrique teve um problema no tornozelo direito após divídia
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O lateral-direto do Vasco, Paulo Henrique, deixou a partida contra o Paysandu na noite desta quarta-feira (13) mancando após um choque com o adversário. A lesão aparentou ser na região do tornozelo direito do atleta. Paulo precisou do apoio de um membro da comissão do Vasco para poder chegar ao vestiário. O jogador não conseguia apoiar o pé direito no chão para andar.
O jogador é um dos 55 nomes presentes na pré-lista do treinador da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti. A convocação dos 26 atletas que vão representar o Brasil acontece já nesta segunda-feira (18), a partir das 16h45 (de Brasília), na sede da CBF, localizada na Barra da Tijuca.
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✅ FICHA TÉCNICA
VASCO X PAYSANDU
COPA DO BRASIL - 5ª FASE (VOLTA)
📆 Data e horário: quarta-feira, 13 de maio de 2026, às 19h (de Brasília)
📍 Local: São Januário
🟨 Árbitro: Braulio da Silva Machado (SC)
🚩 Assistentes: Thiaggo Americano Labes (SC) Henrique Neu Ribeiro (SC)
🖥️ VAR: Rafael Traci (SC)
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