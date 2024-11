Arthur Elias durante convocação da Seleção Brasileira Feminina (Foto: Lívia Villas Boas / CBF)







Escrito por Marcio Dolzan • Publicada em 12/11/2024 - 18:03 • Rio de Janeiro

O técnico da Seleção Brasileira Feminina, Arthur Elias, disse que o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, “claramente está desinformado” sobre o futebol feminino. A declaração foi dada nesta terça-feira (12) logo após o anúncio das convocadas para os dois últimos jogos da Seleção no ano, diante da Austrália, fora de casa.

Arthur Elias respondeu à pergunta de uma repórter sobre uma declaração de Landim dada no início do mês ao jornal O Globo. Na ocasião, o presidente do Flamengo reclamou das datas Fifa voltadas ao futebol feminino e da Copa do Mundo Feminina de 2027, que será realizada no Brasil. O cartola rubro-negro se referiu ao período reservados aos jogos como “esse troço” e disse que pediu ao presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, para levar os jogos do Mundial para “o estádio do América”, “o estádio do Bangu”, e não para o Maracanã.

— Acho que é uma grande oportunidade para a gente levar a ele (Landim) as informações corretas. Claramente ele está desinformado em relação ao que significa a Copa do Mundo Feminina — afirmou Arthur Elias nesta terça-feira.

— A Copa do Mundo Feminina há pelo menos duas edições está lotando os estádios. A média de público na Austrália (Mundial de 2023), se não me engano, foi de 35 mil pessoas. [nota da redação: segundo a Fifa, a média foi de 30.911 por jogo.] É claro que foi uma declaração bastante infeliz do presidente, mas eu entendo como uma oportunidade. Se a gente ficar entrando em polêmica, em briga um com o outro, a gente não vai criar o ambiente que a gente precisa para desenvolver o futebol feminino — ressaltou o técnico da Seleção Brasileira Feminina.

Rodolfo Landim reclamou das datas Fifa do futebol feminino (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Arthur Elias lembra investimento do Flamengo

Arthur Elias lembrou que o próprio Flamengo faz um “investimento significativo” no futebol feminino, e por isso atribuiu a fala de Rodolfo Landim a uma “falta de conhecimento”.

— Vendo uma declaração dessa, eu entendo que é uma oportunidade de levar o conhecimento para o presidente Landim. Estou à disposição, como treinador da Seleção Brasileira, de conversar com qualquer presidente sobre o contexto do futebol feminino brasileiro.