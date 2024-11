Seleção Brasileira Feminina é convocada para jogos com a Austrália

Arthur Elias convocou a Seleção Brasileira Feminina para os dois últimos amistosos do ano (Foto: Lívia Villas Boas/CBF)







Escrito por Marcio Dolzan • Publicada em 12/11/2024 - 15:05 • Rio de Janeiro

Mais uma vez sem Marta, a Seleção Brasileira Feminina foi convocada no início da tarde desta terça-feira (12) para os dois últimos amistosos do ano. A principal novidade é a convocação da goleira Cláudia, do Juventude, time que subiu este ano à elite nacional. A equipe do técnico Arthur Elias encara a Austrália nos dias 28 deste mês e 1º de dezembro, em Brisbane e em Gold Coast.

Arthur Elias explicou que montou a lista da Seleção Brasileira Feminina com as melhores jogadoras, mas focando também no processo de renovação da equipe.

— A não convocação da Marta é pelo critério da convocação. A gente tem essa oportunidade de olhar jogadoras. A Marta já jogou tantos e tantos jogos, tem uma história muito bonita na Seleção. Mas mantendo esse nível como ela tem jogado, a Seleção vai estar sempre aberta. Fiquem tranquilos quanto a isso.

Será a segunda rodada de amistosos da Seleção Feminina no ciclo para a Copa do Mundo de 2027, que será realizada no Brasil pela primeira vez. No mês passado, a Seleção enfrentou a Colômbia duas vezes no Espírito Santo, empatando o primeiro jogo por 1 a 1, e vencendo o segundo por 3 a 1.

Oitava colocada no ranking da Fifa, a Seleção Brasileira Feminina terá pela frente uma equipe de bom nível para os dois últimos amistosos da temporada. A Austrália ocupa atualmente o 15º posto, e terminou a Copa do Mundo do ano passado na quarta colocação. Este ano, porém, as australianas tiveram desempenho ruim nos Jogos Olímpicos de Paris foram eliminadas ainda na fase de grupo. O Brasil, por sua vez, ficou com a medalha de Prata.

Convocadas para a Seleção Brasileira Feminina

GOLEIRAS

Cláudia (Juventude)

Lorena (Grêmio)

Natascha (Palmeiras)

ZAGUEIRAS

Isa Haas (Internacional)

Kaká (São Paulo)

Lauren (Atletico de Madrid-ESP)

Vitória Calhau (Cruzeiro)

LATERAIS

Bruninha (Gotham-EUA)

Fê Palermo (Palmeiras)

Yasmim (Corinthians)

MEIO-CAMPISTAS

Angelina (Orlando Pride-EUA)

Camilinha (São Paulo)

Duda Sampaio (Corinthians)

Laís Estevam (Palmeiras)

ATACANTES

Adriana (Orlando Pride-EUA)

Aline Gomes (North Carolina Courage-EUA)

Amanda Gutierres (Palmeiras)

Gabi Portilho (Corinthians)

Gio (Atletico de Madrid-ESP)

Kerolin (North Carolina Courage-EUA)

Marília (Cruzeiro)

Nycole (Benfica-POR)

Priscila (Club América-MEX)