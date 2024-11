Presidente da CBF atribui tumultos na Arena MRV a ‘bandoleiros’

Final da Copa do Brasil registrou tumultos em diferentes momentos (Foto: Gilson Lobo/AGIF)







Escrito por Marcio Dolzan • Publicada em 12/11/2024 - 16:20 • Rio de Janeiro

O presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, chamou de “bandoleiros” os responsáveis pelos tumultos registrados na Arena MRV no domingo (10), quando o Flamengo superou o Atlético-MG por 1 a 0 e conquistou a Copa do Brasil. Ednaldo defendeu a organização da competição e afirmou que os atos de violência devem ter suas responsabilidades apuradas pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), mas também pela Justiça Comum e pela polícia.

A final da Copa do Brasil teve registros de confusão antes, durante e depois do jogo entre Atlético-MG e Flamengo. Tentativas de invasão, arremesso de copos, de bombas e até de gradis metálicos foram vistas no interior da Arena MRV. Um fotógrafo que trabalhava no jogo foi atingido por uma bomba e teve fraturas no pé e rompimento de tendões. Em mais de um momento, a polícia reagiu com balas de borracha e gás de pimenta.

— A gente lamenta muito. O que a CBF sabe fazer muito bem são competições organizadas, com o público presente, para quem está assistindo pela televisão consiga ver bons jogos. Isso nós temos uma expertise grande — disse Ednaldo Rodrigues, ao Lance!.

O presidente da CBF declarou que atos de violência como os registrados na Arena MRV precisam ser apurados e punidos em diferentes esferas.

— Essas questões de violência não só a CBF combate, mas todos os segmentos. Isso é caso de polícia, isso é caso do Tribunal de Justiça Desportiva, isso é caso do Tribunal de Justiça Comum, do Ministério Público — considerou Ednaldo Rodrigues, que também fez questão de separar os baderneiros da torcida do Atlético-MG.

— Essas questões também a gente tem que separar. Ela não diz respeito a toda uma nação atleticana. Eu diria que a grande maioria dos torcedores atleticanos estavam ali torcendo pelo seu clube com muita disciplina. E isso que destoa dos demais tem que se tratar como bandoleiros, e ter o enquadramento que a Justiça pode dar.

STJD interdita Arena MRV

Nesta terça, o presidente do STJD, Luís Otávio Veríssimo, interditou a Arena MRV e determinou que o Atlético-MG mande seus jogos em outro estádio, com portões fechados. A decisão em caráter liminar, atendeu a pedido da procuradoria do tribunal.

“A medida estará em vigor até que ocorra a comprovação, pelo clube, da adoção de medidas logísticas, estruturais, administrativas e disciplinares necessárias e suficientes para garantir a segurança adequada na Arena MRV, ocasião em que a medida será objeto de nova deliberação pelo Pleno deste Tribunal”, escreveu Veríssimo em sua decisão.

Em nota, o Atlético-MG informou que irá cumprir a decisão do STJD, mas que irá recorrer, uma vez que não foi oportunizado ao clube “o exercício do direito de defesa”. “O pedido será fundamentado em tudo que foi e está sendo feito pelo Galo em relação à segurança da Arena MRV”, diz o texto.