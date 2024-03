(Foto: Rafael Ribeiro / CBF)







Escrito por Lance! • Publicada em 22/03/2024 - 13:52 • Rio de Janeiro (RJ)

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou a renovação da parceria com a Cimed até a Copa do Mundo de 2026. O presidente Ednaldo Rodrigues assinou a parceria na Inglaterra, na véspera do amistoso do Brasil.

- É uma honra para a CBF renovar a parceria com um tradicional apoiador do futebol brasileiro. Estamos felizes de ampliar o acordo, ainda melhor que o anterior, que começou em 2015. Essa renovação mostra a confiança que o mercado tem no futebol brasileiro e na marca CBF - disse Ednaldo Rodrigues.

A Seleção Brasileira se prepara para os amistosos contra Inglaterra e Espanha na Data Fifa de março. Os dois confrontos marcarão a estreia do técnico Dorival Junior à frente da Amarelinha desde que assumiu a equipe após a demissão de Fernando Diniz.