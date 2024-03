CBF paga premiação milionária no Brasileirão Feminino; veja valores

A Série A1 do Campeonato Brasileiro Feminino 2024 começa nesta sexta-feira (15) e contará com um investimento pesado da CBF. Ao todo, serão destinados cerca de R$ 25 milhões para a realização da competição, que termina apenas em setembro.



Todas as cotas de participação dos clubes terão reajuste em relação ao ano passado. Os prêmios ao campeão e ao vice também serão maiores. Abaixo, o Lance! Biz apresenta todos os valores.



