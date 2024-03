Foto: Rafael Ribeiro / CBF







Escrito por Lance! • Publicada em 22/03/2024 - 13:45 • São Paulo (SP)

A Confederação Brasileira de Futebol e o ICSS (Centro Internacional de Segurança Esportiva) assinaram nesta sexta-feira (22) um acordo de cooperação para promover uma série de ações de combate à manipulação de resultados e fraudes no futebol.

- A CBF adota as mesmas medidas implementadas pelas principais organizações esportivas do mundo para a proteção da integridade do esporte e estamos estruturando, com ajuda da FIFA e da CONMEBOL, uma série de iniciativas próprias para combater a manipulação de resultados. Estamos construindo um ecossistema para que instituições como o ICSS e a Aliança Global de Integridade Esportiva (SIGA), empresas de monitoramento como Sportadar, Statsperform e Genius, e uma Força-Tarefa de Investigação privada possam trabalhar em conjunto com a CBF, a CONMEBOL e a FIFA para apoiar as autoridades públicas na sua missão de processar criminosos que atuam na manipulação de resultados esportivos - disse o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues.

Ednaldo é o presidente da CBF (Foto: Lucas Figueiredo / CBF)

A CBF e ICSS vão trabalhar juntas para reforçar a integridade no esporte. A entidade trabalha com muitas organizações internacionais líderes, incluindo a UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura), a UNODC (Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime), e o Conselho da Europa e o Banco Mundial .

-Nosso objetivo é garantir recursos suficientes para fazer o maior investimento no mundo que uma organização esportiva já fez para proteger a integridade, consolidando o papel da CBF como incubadora de boas práticas nesta área”, concluiu Ednaldo Rodrigues.

Além da presença de Ednaldo Rodrigues, o anúncio da parceria contou com a presença do técnico Dorival Júnior, dos jogadores Danilo e Vinícius Jr, da chefe da delegação brasileira, Leila Pereira, e do coordenador executivo geral das Seleções Masculinas, Rodrigo Caetano.

O Brasil entra em campo no sábado (23), às 16h (horário de Brasília), contra a Inglaterra, em amistoso em Wembley, na Inglaterra.