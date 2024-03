Presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues rebate declarações de Textor sobre manipulação

Ednaldo Rodrigues rebateu declarações de John Textor (Rodrigo Ferreira/CBF)







Escrito por Lance! • Publicada em 18/03/2024 - 17:57 • Rio de Janeiro (RJ)

Presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ednaldo Rodrigues comentou sobre as recentes declarações de John Textor, dono do Botafogo, sobre supostas manipulações de resultados. No Paraguai para os sorteios da Libertadores e Sul-Americana, o cartola afirmou que busca a transparência.

- O que a gente quer no futebol é clareza, de uma forma que seja também nas citações quando diz. A gente vai estar sempre comungando com quem quer clareza no futebol, é o que a gente quer também. A CBF firmou contrato recentemente com a SIGA, para auxiliar não só combate de manipulação, mas todo tipo de crime no futebol, como lavagem de dinheiro. Na véspera do jogo em Wembley, vamos assinar contrato com a ISS, também uma das maiores que combate manipulação de resultado no mundo, então é o que a CBF tem feito para que o futebol seja bem transparente.

Desde a reta final do Campeonato Brasileiro de 2023, John Textor vem colocando em dúvida os resultados das competições de futebol no país. Recentemente, o norte-americano afirmou ter um áudio de um árbitro de futebol comentando sobre manipulação de resultado, mas as provas nunca foram apresentadas.

Apesar da classificação para a fase de grupos da Libertadores, o Botafogo fracassou mais uma vez na disputa do Campeonato Carioca. A partir de abril, o Alvinegro irá conciliar três torneios diferentes visando dar uma alegria ao seu torcedor após a decepção da última temporada.