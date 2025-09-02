CBF homenageia jogadores por marcas com a camisa da Seleção

TERESÓPOLIS — Os jogadores Marquinhos, Casemiro, Lucas Paquetá e Richarlison foram homenageados pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), nesta terça-feira (2), após o treino na Granja Comary, por suas marcas de partidas e convocações para a Seleção. O quarteto recebeu camisas comemorativas das mãos de Samir Xaud, presidente da entidade.

Marquinhos completará 100 jogos com a camisa da Seleção Brasileira nesta quinta-feira (4), no duelo com o Chile, no Maracanã. Ele estreou em novembro de 2013 com a Amarelinha e é um dos líderes da geração.

Homem de confiança de longa data do técnico Carlo Ancelotti, Casemiro celebra 100 convocações pelo Brasilç no confronto com a Bolívia em El Alto, no dia 9, pela última rodada das Eliminatórias. O volante, que voltou a receber oportunidades na equipe nacional com o italiano, é figurinha carimbada desde 2011.

Mais recentes pela Seleção

Lucas Paquetá e Richarlison também receberam camisas, mas em comemoração a 50 jogos pela Seleção - no caso do meia, já são 55. Os dois estrearam na mesma partida, em 7 de setembro de 2018, na vitória por 2 a 0 sobre os Estados Unidos, no MetLife Stadium, em Nova Jersey.

A entrega das camisas também contou com as presenças do vice-presidente da CBF, Gustavo Dias Henrique, e do coordenador executivo das Seleções Masculinas, Rodrigo Caetano.

