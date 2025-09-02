Mesmo fora da Seleção, Neymar acerta com novo patrocinador

A ausência na lista de convocados por Carlo Ancelotti para a Seleção Brasileira não mexeu com a carreira comercial do principal jogador brasileiro dos últimos anos: Neymar acertou com mais um patrocinador. Desta vez, a linha de artigos para festa Popper.

O atacante de 33 anos terá um lança-confetes e uma tinta capilar temporária e licenciados. No caso da segunda, são 11 opções de cores. A expectativa é de lançamento nos próximos meses.

- Imagine uma criança que ama o Neymar, mas não pode estar ao lado dele pessoalmente, festejando com seus produtos. Isso gera uma emoção positiva e vivências memoráveis, que é o que queremos entregar”, entende Eduardo Kubitski, fundador e diretor da Popper.

Patrocínios de Neymar

Neymar é um dos atletas mais patrocinados do mundo. A Popper se junta a mais de 20 outras empresas que têm alguma parceria com o jogador do Santos. Veja algumas:

✅ Puma – Maior contrato de patrocínio do jogador, fechado após sua saída da Nike.

✅ Red Bull – Parceria de longa data, envolvendo eventos e conteúdos exclusivos.

✅ Mercado Livre – Neymar é embaixador da plataforma na América Latina.

✅ Viva Sorte - Para ter Neymar como embaixador, a marca aportou às empresas do jogador R$ 20 milhões em um contrato de um ano.

✅ Blaze – Empresa do setor de apostas esportivas.

Seleção

A Seleção Brasileira ficou completa na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), após a chegada de Raphinha, do Barcelona (ESP), nesta terça-feira. Na quinta-feira, a equipe comandada por Ancelotti enfrenta o Chile no Maracanã. Na semana que vem, fora de casa, pega a Bolívia.

E os jogadores que falaram à imprensa foram Jean Lucas e João Pedro. Volante e centroavante, respectivamente, que vivem momentos importantes de seus clubes e buscam espaço na Seleção em reta final rumo à Copa do Mundo.