Não é Vini Jr: jornalista diz que atleta da Seleção é gênio e ‘melhor pós-Neymar’

Às vésperas de Brasil x Chile, pela penúltima rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, a CazéTV montou uma dinâmica onde os jornalistas elegeram o 11 ideal da Seleção Brasileira para iniciar o confronto desta quinta-feira (4), no Maracanã.

Durante o debate, os jornalistas destacaram que o atacante Luiz Henrique, do Zenit, foi quem melhor jogou pela ponta direita da Seleção Brasileira nos últimos jogos. Reforçaram ainda que gostariam de ver as atuações do jovem Estevão no comando do ataque.

Ao final da discussão, Bárbara Coelho revelou que enxerga o jovem atacante do Chelsea como o melhor jogador da geração “pós-Neymar”. Segundo a jornalista, Estevão é o jogador com mais talento e recurso depois do craque do Santos, superando até mesmo Vinícius Júnior.

- Acho que o Estevão é o maior jogador da nossa geração pós-Neymar. É muito difícil a gente debater jogadores em prateleiras diferentes, em momentos e idades diferentes. Eu falar que o Estevão é mais jogador que o Vini Jr, não é só leviano, como é irresponsável da minha parte. Vini Jr é um jogador campeão de Champions, protagonista e metendo gol na final. Então assim, essa comparação não cabe. Eu estou falando de talento e de recurso, o Estevão para mim é o melhor depois do Neymar - disse, antes de completar.

- Agora, se ele vai provar isso, eu consigo prever. Mas, para mim, se as escolhas que ele fizer na carreira, se os times das principais prateleiras chegarem, ele em pouco tempo vai ser o melhor jogador do mundo - finalizou Bárbara Coelho.

Em resposta, Lucas Pedrosa destacou que Estevão terá um concorrente à altura na busca pelo título de melhor jogador do mundo nos próximos anos. Para o jornalista, Lamine Yamal sai na frente nesta disputa.

- Eu acho que ele tem uma grande concorrência, que se chama Lamine Yamal. Dá mesma idade e mais habilidoso - disse Lucas Pedrosa.

Estevão estreou na Seleção Brasileira na vitória por 1 a 0 contra o Equador, em setembro do ano passado. Com apenas 17 anos, tornou-se o quinto jogador mais jovem a atuar pela equipe principal. Nesta quinta-feira (4), o jovem será titular no ataque de Carlo Ancelotti, ao lado de Raphinha, Gabriel Magalhães e João Pedro.

Confira a escalação da Seleção Brasileira

Alisson; Wesley, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro e Bruno Guimarães; Raphinha, Estêvão, Gabriel Magalhães e João Pedro - Técnico: Carlo Ancelotti.