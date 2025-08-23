Carlo Ancelotti vira assunto em Cruzeiro x Internacional: ‘Não tem como’

Carlo Ancelotti virou assunto em Cruzeiro x Internacional neste domingo (23). O Cabuloso venceu por 2 a 1 o duelo válido pela 21° rodada do Brasileirão, e os torcedores mandaram alguns recados para o técnico da Seleção Brasileira.

O motivo pelo qual Carlo Ancelotti foi comentado durante Cruzeiro x internacional é simples: Matheus Pereira e Kaio Jorge fizeram dois golaços e renderam muitos pedidos de convocação nas redes sociais na tarde deste domingo.

A última convocação do italiano nas eliminatórias acontecerá nesta segunda-feira (23), e os torcedores pediram muito a dupla do Cruzeiro na Seleção Brasileira depois da partida do Brasileirão. Veja abaixo.

Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira (Foto: Marlon Costa/AGIF)

Veja recados para Carlo Ancelotti em Cruzeiro x Internacional

Como foi o jogo

Carlo Ancelotti não assistiu Cruzeiro x Internacional, mas certamente terá que assistir a reprise da partida, já que Kaio Jorge e Matheus Pereira foram destaques do jogo.

O Cruzeiro começou o jogo da forma que tem feito em casa no Campeonato Brasileiro. Os 20 primeiros minutos foram avassaladores e o clube mineiro não deu chances para o Internacional sair jogando. O resultado? Golaço de Matheus Pereira, que gerou recados para Carlo Ancelotti em Cruzeiro x Internacional.

O meia recebeu um passe açucarado de Wanderson, ex-Colorado, e encobriu Rochet com um gol no estilo do Messi e abriu o placar para o Cruzeiro antes dos 20. O Internacional não melhorou tanto no jogo, mas como o futebol não representa justiça na maioria das vezes, Bruno Tabata acertou um belo chute para vencer Cássio e empatar o jogo aos 24 minutos.

Depois do intervalo, o Cruzeiro voltou com o mesmo ímpeto do primeiro tempo e rapidamente achou um belo gol com Kaio Jorge. A assistência veio de novo de um ex-Internacional: William. O lateral recuperou a bola e achou o artilheiro do campeonato, que encobriu Rochet e decretou a vitória do Cabuloso.

Antes da partida acabar, Rafael Borré, do Internacional, deu uma entrada violenta em Cristian, do Cruzeiro, e foi expulso pelo árbitro Matheus Candançan. Vitória do Cruzeiro no Brasileirão, e dor de cabeça boa para Carlo Ancelotti. O Internacional permanece em crise com Roger Machado.