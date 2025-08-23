Corinthians tem titular selecionado para pré-lista da Seleção Brasileira

Peça fundamental no elenco do Corinthians, Hugo Souza está na pré-lista de Carlo Ancelotti para a Seleção Brasileira. Destaque desde que chegou ao clube após passagem pelo futebol europeu, o goleiro voltou a ser lembrado pelo técnico italiano, que o convocou para suas primeiras partidas à frente da Amarelinha.

Agora, o jogador do Corinthians se junta a Gabriel Brazão, do Santos, outro pré-selecionado, além de nomes como Alisson, atual titular, e Bento, companheiro de Cristiano Ronaldo no Al Nassr, da Arábia Saudita.

A informação da presença de Hugo Souza na pré-lista de Ancelotti para a Seleção Brasileira foi confirmada pela reportagem do Lance!.

Caso permaneça na lista final da Seleção, Hugo Souza deverá desfalcar o Corinthians no confronto diante do Athletico, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, que ocorre apenas um dia após o último compromisso da Seleção pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo.

Hugo Souza, goleiro do Corinthians, está presente da pré-lista da Seleção Brasileira (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Hugo Souza com a camisa do Corinthians

Contratado para preencher a lacuna deixada por Carlos Miguel, que se transferiu para o Nottingham Forest, da Inglaterra, Hugo Souza chegou inicialmente ao Corinthians por empréstimo e foi adquirido oficialmente junto ao Flamengo no final de 2024.

Além dos valores pagos por multas para viabilizar a participação do goleiro em partidas do clube, o Alvinegro desembolsou 800 mil euros (cerca de R$ 5 milhões na cotação da época) por 50% dos direitos econômicos do jogador.

Com isso, Hugo Souza firmou contrato válido com o Corinthians até dezembro de 2029. Atualmente, o técnico Dorival Júnior conta com Felipe Longo como reserva imediato na posição.