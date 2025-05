Carlo Ancelotti será o sétimo técnico da Seleção desde o 7 a 1

A instabilidade política na CBF que se arrasta há mais de uma década tem reflexo direto também dentro de campo. A entidade se encaminha para o oitavo presidente desde que Ricardo Teixeira renunciou, em 2012, e nesse período a Seleção Brasileira teve exatamente o mesmo número de treinadores, já contando a chegada de Carlo Ancelotti. A única coisa que minguou foram os títulos, que desde então se resumiram a uma Copa das Confederações e uma Copa América.

continua após a publicidade

➡️Eleição da CBF escancara racha entre clubes e federações que os representam

Mano Menezes era o treinador da Seleção quando Teixeira deixou o comando da CBF, e meses depois o próprio técnico acabaria caindo. À época, ele foi substituído por Luiz Felipe Scolari, que no ano seguinte levaria o Brasil à conquista da Copa das Confederações, com 3 a 0 na decisão sobre a Espanha, no Maracanã.

A euforia daquela conquista, porém, daria lugar a um dos períodos mais conturbados da história mais que centenária da Seleção Brasileira. Felipão foi demitido em 2014 na esteira do 7 a 1 para a Alemanha. Deu lugar para Dunga, que ficou no cargo por menos de dois anos e sucumbiu a uma queda do Brasil ainda na primeira fase da Copa América Centenário, disputada em 2016, nos Estados Unidos.

continua após a publicidade

Admirador de Carlo Ancelotti, Tite ficou seis anos na Seleção

Tite, que inúmeras vezes deu declarações dizendo que tinha Ancelotti como referência, assumiu a Seleção Brasileira logo após a queda de Dunga e, por seis anos, manteve a equipe sob relativa estabilidade. O Brasil teve duas ótimas campanhas em Eliminatórias, conquistou a Copa América de 2019 e foi vice em 2021. Ele saiu após a Copa do Mundo do Catar, em dezembro de 2022, algo que já havia anunciado que faria oito meses antes.

A partir daí, a Seleção viveu novo período com mudanças frequentes de comando técnico. Ramon Menezes comandou o time por três partidas, Fernando Diniz por seis, e Dorival Júnior por outras 16. Agora, será a vez de Carlo Ancelotti.

continua após a publicidade