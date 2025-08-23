Presidente da CBF prestigia a final do Mundial Sub-20 entre Flamengo e Barcelona
Samir Xaud está no Maracanã para acompanhar a decisão
- Matéria
- Mais Notícias
A grande final da Copa Intercontinental Sub-20, entre Flamengo e Barcelona, neste sábado (23), no Maracanã, conta com uma presença ilustre nas tribunas. O presidente da CBF, Samir Xaud, está na final para acompanhar a decisão.
Relacionadas
- Flamengo
Filipe Luís vai ao Maracanã assistir Flamengo x Barcelona pelo Mundial de Clubes Sub-20
Flamengo23/08/2025
- Flamengo
Mundial Sub-20: veja a escalação do Flamengo para enfrentar o Barcelona
Flamengo23/08/2025
- Flamengo
Conheça as promessas do Flamengo que podem brilhar na final do Mundial Sub-20
Flamengo23/08/2025
Segundo a própria CBF, a presença de Samir na partida "reforça o compromisso da entidade com o fortalecimento das competições de base e a valorização dos jovens talentos do futebol."
➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo
Duelo de gigantes da base na final
A partida no Maracanã coloca frente a frente os atuais campeões da Libertadores Sub-20 (Flamengo) e da UEFA Youth League (Barcelona), em um duelo entre duas das principais categorias de base do futebol mundial.
O Rubro-Negro é o atual campeão da competição. Em 2024, também no Maracanã, os Garotos do Ninho venceram o Olympiacos, da Grécia, por 2 a 1 e levantaram o troféu.
➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
➡️ Flamengo acerta patrocínio para a Copa Intercontinental sub-20
➡️ Barcelona se impressiona com Maracanã, mas vê problema em gramado
- Matéria
- Mais Notícias