A grande final da Copa Intercontinental Sub-20, entre Flamengo e Barcelona, neste sábado (23), no Maracanã, conta com uma presença ilustre nas tribunas. O presidente da CBF, Samir Xaud, está na final para acompanhar a decisão.

Segundo a própria CBF, a presença de Samir na partida "reforça o compromisso da entidade com o fortalecimento das competições de base e a valorização dos jovens talentos do futebol."

Duelo de gigantes da base na final

A partida no Maracanã coloca frente a frente os atuais campeões da Libertadores Sub-20 (Flamengo) e da UEFA Youth League (Barcelona), em um duelo entre duas das principais categorias de base do futebol mundial.

O Rubro-Negro é o atual campeão da competição. Em 2024, também no Maracanã, os Garotos do Ninho venceram o Olympiacos, da Grécia, por 2 a 1 e levantaram o troféu.

Flamengo Campeão Sub-20. Foto: Jorge Rodrigues/AGIF

