Apesar da alardeada participação dos clubes na eleição da CBF, o presidente eleito para comandar a mais poderosa confederação esportiva do País segue sendo aquele que os cartolas das federações estaduais desejam, e isso mesmo que a maioria dos clubes do Estado representado manifeste apoio público a outro candidato. É o que deve acontecer mais uma vez no próximo domingo (25), quando Samir Xaud será o único a ter o nome na cédula, já que nenhum outro candidato conseguiu viabilizar uma chapa por causa das regras aplicadas.

continua após a publicidade

➡️Queda de Ednaldo Rodrigues da CBF teve articulações silenciosas e virada nos bastidores

Antes de mais nada, é preciso esclarecer o contexto: além da deposição de Ednaldo Rodrigues, a decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) fez as regras para a eleição da CBF retornarem às previstas no estatuto de 2017 — as inúmeras modificações posteriores perderam efeito. E isso fez com que a inscrição de uma chapa dependesse do apoio de oito federações e cinco clubes, e não apenas quatro federações e quatro clubes, como vinha sendo desde 2022.

No sábado, 32 clubes das Séries A e B — portanto, com direito a voto pelas regras eleitorais — manifestaram apoio à candidatura de Reinaldo Carneiro Bastos, que preside a Federação Paulista de Futebol há dez anos. No dia seguinte, duas agremiações mudaram de lado.

continua após a publicidade

Os clubes que se mantiveram com Reinaldo estão espalhados por 14 das 27 federações. E, se as entidades estaduais seguissem o desejo das agremiações que representam, 11 delas teria manifestado apoio à candidatura do dirigente, já que a maioria dos clubes fincou posição ao lado dele.

Mas os presidentes das federações do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, do Paraná, de Minas Gerais, de Goiás, da Bahia, de Pernambuco e do Ceará optaram por tomar o caminho oposto e apoiar Samir Xaud. O mesmo fizeram as federações do Rio de Janeiro, de Alagoas e do Amazonas, mas nesses casos a maioria dos clubes já havia se posicionado ao lado de Samir.

continua após a publicidade

Em 6 estados, clubes foram unânimes em apoiar candidato na eleição da CBF diferente ao das federações

Todos os clubes com direito a voto na eleição da CBF que integram as federações de Paraná (Athletico e Coritiba), Minas Gerais (Atlético, Cruzeiro e América), Goiás (Atlético, Goiás e Vila Nova), Bahia (Bahia e Vitória), Pernambuco (Sport) e Ceará (Fortaleza) manifestaram desejo na candidatura de Reinaldo Carneiro Bastos, mas os cartolas daquelas federações subscreveram a chapa de Samir Xaud.

No Rio Grande Sul, Juventude e Internacional ficaram ao lado de Reinaldo, enquanto o Grêmio está com Xaud na eleição da CBF. Em Santa Catarina, Avaí e Chapecoense queriam o dirigente paulista, e apenas o Criciúma ficou com o candidato de Roraima. Em São Paulo, o Palmeiras foi o único dos nove clubes com direito a voto a não apoiar Reinaldo.