Lesão de Neymar causa alvoroço na internet: ‘Inviável’

Neymar sofreu um edema na coxa e não deve ser convocado para a Seleção Brasileira, segundo informa o "ge". O jogador sentiu as primeiras dores ainda na quinta-feira (21) e nos dois dias seguintes trabalhou apenas na academia, relatando incômodo.

A expectativa pela convocação de Neymar é um dos fatores de maior atenção para os fãs da amarelinha. Confira a repercussão negativa da lesão;

O técnico Carlo Ancelotti vai divulgar no dia 25, na sede da CBF, no Rio de Janeiro, a lista de 23 convocados da Seleção Brasileira para os dois últimos compromisso da equipe nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, contra o Chile, dia 4 de setembro, no Maracanã, e diante da Bolívia, dia 9, em La Paz.

Carlo Ancelotti tem assistido in loco os jogos de diversos clubes da Série A (Foto: Fernando Moreno/AGIF)

Neymar desfalca Santos

Independentemente da lesão, Neymar já não estaria à disposição para o jogo contra o Bahia, neste domingo (24), às 16h (de Brasília), na Arena Fonte Nova, pelo Campeonato Brasileiro, já que está suspenso após receber o terceiro cartão amarelo na partida contra o Vasco da Gama.

Neymar participou de oito jogos consecutivos: Desportivo Ferroviária (amistoso), Flamengo, Mirassol, Internacional, Sport, Juventude, Cruzeiro e Vasco. Em todas essas partidas, o camisa 10 só foi substituído no amistoso e no confronto contra o Cruzeiro.

Pelo Santos, o atacante disputou 21 partidas em 2025, marcando sete gols e distribuindo quatro assistências.