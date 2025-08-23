Prestes a divulgar a próxima lista de convocação da Seleção Brasileira, o treinador Carlo Ancelotti está cada vez mais familiarizado com a língua portuguesa. Logo após assumir o comando da Seleção, o italiano começou a receber aulas particulares do idioma. Em entrevista ao portal UOL, o professor do mister revelou as expressões favoritas e algumas peculiaridades do técnico.

Roberto Piantino, de 45 anos, é o professor de português de Ancelotti. O paulista tem mais de sete idiomas fluentes no currículo e ensina o treinador da Seleção por ligações do WhatsApp.

As aulas de português do Ancelotti, porém, não são iguais as de todos que querem aprender o idioma. O técnico da seleção são focadas em vocabulário de quem trabalha com futebol, com expressões relacionadas a posições em campo, formação tática, materiais esportivos, entre outros.

Além do aprendizado, o professor contou que eles se divertem nas aulas, principalmente quando aparecem expressões "inusitadas".

—Ele quer aprender as palavras que são usadas no futebol e no Brasil. Um dia fui explicar para ele o que significa frango, que é uma falha clamorosa do goleiro, e ele deu risada. Não sei qual a origem da palavra, mas imagino que seja por ser difícil de pegar frango. Ele gosta dessas expressões— Revelou Piantino em entrevista ao Uol.

O professor também afirmou que Ancelotti tem preferências na hora de aprender. Por ser mais "tranquilo" na hora de comandar, ele não gosta de aprender palavras no imperativo.

— Eu dei uma aula sobre imperativos, com os verbos pegar, correr, mas ele logo já disse: 'eu não me comunico dessa forma, não uso imperativos e não é assim que transmito ordens e instruções'. Eu fiquei um pouco surpreso com a reação dele, mas isso faz todo sentido: ele não é um cara sanguíneo, não é aquela pessoa exaltada.— Disse o professor.

Roberto também confirmou que Ancelotti é dedicado e sempre busca aprender.

—O Ancelotti é uma pessoa muito simpática, tranquila. Tem um senso de humor muito bom, mas também é muito focado. [...] Ele tem aprendido muito rápido. É muito bom aluno. — Contou Roberto.

Além do treinador da Seleção Brasileira, Roberto também elogiou o filho do técnico Davide Ancelloti. No comando do Botafogo, Davide teve que aprender português rápido e, logo na apresentação, já mostrou que iria dominar o idioma rápido.

—Eu falei para o Ancelotti que o filho dele é um fenômeno. Bom pai que ele é, ele concordou e ficou orgulhoso.— Finalizou Roberto em entrevista ao Uol.

O técnico Carlo Ancelotti vai divulgar no dia 25, na sede da CBF, no Rio de Janeiro, a lista de 23 convocados da Seleção Brasileira para os dois últimos compromisso da equipe nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026

Treinado pelo filho de Ancelloti, Jhon é quarto nome do Botafogo na pré-lista de convocação para Seleção

John, do Botafogo, está na pré-lista do técnico Carlo Ancelotti para a próxima convocação da Seleção Brasileira, que acontece na próxima segunda-feira (25), na sede da CBF, no Rio de Janeiro. Conforme apurou o Lance!, o goleiro alvinegro se junta aos laterais Vitinho e Alex Telles e ao volante Danilo como possíveis convocados a defender a Amarelinha nos duelos com Chile e Bolívia, nas últimas duas rodadas das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

Esta não é a primeira vez que o camisa 12 do Glorioso está presente na lista aberta para a Seleção. Em setembro do ano passado, John foi lembrado pelo então técnico Dorival Júnior, mas ficou fora da convocação final.