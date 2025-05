Menos de uma semana depois da queda de Ednaldo Rodrigues, a CBF se antecipou e já tem um novo presidente. A partir de agora, Samir Xaud será o mandatário da entidade que rege o futebol brasileiro. O ex-presidente da Federação de Roraima gerou repercussão na imprensa internacional, especialmente acerca da iminente chegada de Carlo Ancelotti.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Tradicional jornal da Espanha, o "as" pontuou que Carlo Ancelotti "respira aliviado" com a decisão rápida da CBF por um novo presidente. Havia temor de que o treinador italiano perdesse a confiança com a entidade após acertar sua vinda sob o mandato de Ednaldo Rodrigues, que deixou o cargo na semana passada.

continua após a publicidade

Jornal "as" sobre Ancelotti e CBF (Foto: Reprodução)

O "as" vem acompanhando de perto todo o desdobramento da saída de Ednaldo Rodrigues do comando da CBF. Assim que foi confirmado o afastamento do mandatário, o periódico espanhol nomeou o caso como um "escândalo" envolvendo a Justiça do Brasil.

Se preparando para seu último jogo sob o comando do Real Madrid, Ancelotti pouco falou sobre sua nova função na Seleção Brasileira. O italiano comentou sobre em apenas uma oportunidade, durante entrevista coletiva que ocorreu um dia depois do anúncio oficial por parte da CBF.

continua após a publicidade

- No dia 26, serei treinador do Brasil. Será um novo desafio, maravilhoso. Mas até lá, incluindo o dia de hoje, sou do Real. Quero acabar bem o capítulo atual, essa fantástica aventura da melhor maneira. Para mim, tenho que pensar no tempo que vivo, os dias que me querem no Real, e honrar o compromisso com os jogadores e os torcedores na reta final dessa aventura espetacular - declarou o italiano.

Quem é Samir Xaud, novo presidente da CBF?

Samir Xaud, de Roraima, deve assumir à presidência da CBF (Foto: Ivonisio Lacerda Júnior / ge.globo)

Nascido em Boa Vista, capital de Roraima, Samir de Araújo Xaud, de 41 anos, é médico infectologista e especialista em medicina esportiva. Ele também atua como empresário e dirigente esportivo.

Samir foi eleito, no início de 2024, presidente da Federação Roraimense de Futebol (FRF), em um processo que marca uma transição histórica: substituirá o pai, Zeca Xaud, que ocupa o cargo desde a década de 1980 e encerrará seu mandato em 2026, após quatro décadas à frente da entidade.

📲 Para ficar por dentro de tudo de Futebol Internacional, acompanhe as notícias e informações no Lance!.