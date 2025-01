O jornalista italiano Fabrizio Romano, especializado no mercado de transferências do futebol, soltou atualizações sobre o retorno de Neymar ao Santos. Segundo ele, "Neymar já disse sim à mudança" e faltam apenas detalhes contratuais a serem alinhados.

Fabrizio é amplamente reconhecido como uma das fontes mais confiáveis e atualizadas sobre movimentações de jogadores entre clubes, tanto na Europa quanto em outras regiões do mundo.

- O retorno de Neymar ao Santos agora é iminente, já que um acordo verbal foi alcançado. Etapas formais serão seguidas na próxima semana para a fórmula final do acordo com o Al Hilal e os contratos serão verificados. Neymar já disse sim à mudança... aqui vamos nós, em breve - escreveu o jornalista em suas redes sociais.

Neymar em live com a camisa do Santos (Foto: Reprodução)

Números de Neymar pelo Santos (2009-2013)

225 jogos

136 gols (0.6 gols por jogo)

63 assistências (0.28 por jogo)

Títulos

Paulistão 3x (2010-2012)

Copa do Brasil (2010)

Copa Libertadores (2011)

Recopa Sudamericana (2012)

Neymar fora dos planos do Al Hilal

O clube não inscreveu Neymar na Liga Saudita devido à forma física de Neymar e ao fato de ele ocupar uma vaga de jogador estrangeiro. Porém, o Al-Hilal não está disposto a rescindir o contrato do jogador, que vai até junho de 2025. A situação contratual do craque da Seleção Brasileira com o clube saudita é o maior empecilho para o retorno do Menino da Vila.