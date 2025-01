São Paulo exibe maior bandeirão do mundo em jogo com o Corinthians

O São Paulo e sua torcida protagonizaram um momento histórico no clássico contra o Corinthians, neste domingo, 26, pelo Campeonato Paulista. Cumprindo sua promessa, a torcida tricolor exibiu o maior bandeirão do mundo no estádio Morumbi, reforçando o orgulho de suas conquistas.

continua após a publicidade

➡️ Torcedores de São Paulo e Corinthians brigam horas antes do clássico

A ação foi organizada pela Superbet, patrocinadora master do São Paulo, que revelou os detalhes técnicos antes da partida. Foram utilizados 13,5 mil metros de tecido para a confecção do bandeirão, o que demandou um esforço logístico gigantesco: pelo menos 400 pessoas participaram do processo de abertura da peça. Apesar do anúncio prévio sobre o tamanho impressionante, o design foi mantido em segredo até o clássico contra o Corinthians, aumentando a expectativa e o impacto visual no estádio.

A peça, com impressionantes 22 mil metros quadrados, equivalente a três campos de futebol, trazia a mensagem "95 anos de vitórias". O bandeirão também destacava os anos mais importantes na trajetória de sucesso do clube e percorreu todo o anel superior das arquibancadas, proporcionando um espetáculo visual que marcou o evento.

continua após a publicidade

O bandeirão não só celebrou a rica história do São Paulo, como também reforçou a ligação emocional entre o clube e sua torcida, que mais uma vez demonstrou seu protagonismo em momentos importantes.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Até então, os maiores bandeirões do mundo pertenciam às torcidas do Rosario Central, da Argentina, com um artefato de 20 mil metros quadrados, e da Universidad de Chile, com uma peça de 18,5 mil metros quadrados. No entanto, o bandeirão do São Paulo, com 22 mil metros quadrados, superou esses recordes. Apesar de sua grandiosidade, a peça será utilizada apenas uma vez e, em seguida, reciclada.

continua após a publicidade