São Paulo vence Corinthians com 2 gols de Lucas, 1 de Oscar e gritos de ‘Olé’

O São Paulo venceu o Corinthians por 3 a 1 neste domingo (26), no Morumbis, pela quarta rodada do Campeonato Paulista. Lucas (2x) e Oscar marcaram para o Tricolor, enquanto Martínez diminuiu para os visitantes.

Com o resultado, a equipe comandada por Zubeldía chegou aos sete pontos e assumiu a liderança do grupo C. Já o Timão permanece com nove, na segunda colocação da chave A, atrás do Mirassol.

Majestoso adiado após temporal

Previsto para começar às 18h30 (de Brasília), o clássico entre São Paulo e Corinthians foi adiado em uma hora após temporal na região do Morumbi. A decisão foi anunciada após vistoria realizada pela equipe de arbitragem no gramado.

- A Federação Paulista de Futebol informa que a arbitragem e o diretor de jogo do clássico entre São Paulo e Corinthians, no Morumbis, se reuniram novamente com os dois clubes e, depois de nova avaliação das condições do gramado, devido à forte chuva que cai na cidade, decidiram de forma unanime adiar o inicio do jogo para 19h30 - Informou a Federação Paulista de Futebol (FPF) em nota.

Gritos de "Olé" no Morumbis

Em vantagem no marcador, a torcida do São Paulo provocou o rival e entoou gritos de 'Olé' no Morumbis durante a troca de passes do Tricolor, que dominou a segunda etapa. A vitória no Majestoso marca a primeira grande atuação do Tricolor no ano, um dia após o aniversário de 95 anos do clube.

Como foi o jogo?

Após o atraso de uma hora devido à tempestade na região do Morumbi, São Paulo e Corinthians entraram em campo ativos. Logo nos minutos iniciais, os visitantes tiveram ótima oportunidade para abrir o placar. Yuri Alberto fez ótima jogada individual, e a bola sobrou para Bidu, que chutou cruzado e levou perigo ao gol defendido por Rafael.

Logo na sequência, Lucas Moura aproveitou passe de Luciano para finalizar. As equipes alternaram o domínio, com chances esporádicas de gol para ambos os lados. Cacá, de cabeça, obrigou o goleiro tricolor a realizar ótima defesa, enquanto Oscar, nos minutos finais, rolou para Lucas chutar rasteiro, mas a bola foi defendida por Hugo Souza.

O início da segunda etapa foi marcado por total domínio do São Paulo. Aos três minutos, Lucas subiu sozinho na área e abriu o placar de cabeça após cobrança de escanteio. Principal contratação do Tricolor para a temporada, Oscar marcou seu primeiro gol desde o retorno ao Brasil e ampliou após vacilo de Carrillo.

Pressionado, o Corinthians se lançou ao ataque e diminuiu com Martínez, em belo chute de fora da área. Mas, na saída de bola, Lucas tabelou na entrada da área, limpou a defesa e fez 3 a 1 para o São Paulo, que controlou o ritmo até o apito final.

Lucas Moura comemora gol do São Paulo contra o Corinthians, no Morumbis, pelo Campeonato Paulista (Foto: Marcello Zambrana/AGIF

O que vem por aí?

O São Paulo volta a campo na próxima quarta-feira (29) contra a Portuguesa, às 21h35 (de Brasília), fora de casa. No mesmo dia, o Corinthians visita a Ponte Preta às 19h45 (de Brasília). Ambas as partidas são válidas pela quinta rodada do Paulistão.

✅ FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO 3 X 1 CORINTHIANS

4ª RODADA - CAMPEONATO PAULISTA

🗓️ Data e horário: domingo, 26 de janeiro de 2025, às 19h30 (de Brasília)

📍 Local: Morumbis, em São Paulo (SP)

🥅 Gols: Lucas Moura (3' 2ºT/SAO), Oscar (10' 2ºT/SAO) José Martínez (13' 2ºT/COR) e Lucas Moura (18' 2ºT/SAO)

🟨 Cartões amarelos: Jandrei e Luciano (SAO); Alex Santana e Igor Coronado (COR)

⚽ ESCALAÇÕES

SÃO PAULO (Técnico: Zubeldía)

Rafael; Igor Vinícius, Alan Franco, Arboleda e Enzo Díaz; Pablo Maia e Alisson; Lucas Moura (Ferraresi), Oscar e Luciano; Calleri (André Silva).

CORINTHIANS (Técnico: Ramón Díaz)

Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Cacá e Matheus Bidu; Raniele (Romero), Alex Santana (José Martínez), André Carrillo (Talles Magno) e Igor Coronado (Ryan); Memphis Depay e Yuri Alberto.

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (SP)

🚩 Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP) e Neuza Ines Back (SP)

4️⃣ Quarto árbitro: Vinícius Gonçalves Dias de Araújo (SP)

🖥️ VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)