Caso conquiste o hexacampeonato da Copa do Mundo, a Seleção Brasileira já tem uma definição de quanto será a premiação paga aos jogadores do elenco de Carlo Ancelotti. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) chegou a um acordo com os jogadores líderes do plantel para determinar o valor da bonificação. A informação é do jornalista Marcel Rizzo, do Estadão.

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A CBF se reuniu com os principais nomes do elenco da Seleção Brasileira, como Danilo, Alisson, Marquinhos, Casemiro, Bruno Guimarães e Vini Jr, e está próxima de chegar a um acordo para pagar 1 milhão de dólares ao elenco vencedor, valor que representa pouco mais de R$ 5,2 milhões na cotação atualizada.

Segundo o jornalista, é de praxe que as negociações entre a Confederação e os atletas aconteça na última Data Fifa antes da reapresentação do elenco para a Copa do Mundo. A expectativa é que antes da viagem dos jogadores para os Estados Unidos o acordo esteja 100% finalizado. O valor acertado entre as partes é o mesmo que havia sido prometido pela CBF nas Copas anteriores.

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Ainda há a possibilidade do pagamento de um bônus caso o time bata metas estabelecidas de chegar mais longe no mata-mata, mesmo se terminar sem o troféu. Os valores para esse cenário ainda estão em negociação.

No caso de Carlo Ancelotti, a prmeiação em caso de título da Copa do Mundo foi definida junto com a CBF e especificada no contrato assinado em 2025. O treinador italiano recebe cerca de R$ 5 milhões por mês e, caso vença o Mundial, terá uma bonificação de 5 milhões de euros, cerca de R$ 30 milhões na cotação atual.

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A Seleção Brasileira pode receber até 50 milhões de dólares (R$ 260 milhões) caso vença o Mundial deste ano, de acordo com a premiação paga pela Fifa ao campeão. A entidade máxima do futebol determina valores para cada fase disputada do torneio, além de uma quantia paga para todas as confederações participantes como uma "ajuda de custos" ao longo da disputa da Copa.

Premiação por fase na Copa do Mundo 2026

"Ajuda de custo" paga a todas seleções participantes: 1,5 milhão de dólares (R$ 7,8 milhões) Fase de grupos: 9 milhões de dólares (R$ 46 milhões) Segunda fase: 11 milhões de dólares (R$ 57 milhões) Oitavas de final: 15 milhões de dólares (R$ 78 milhões) Quartas de final: 19 milhões de dólares (R$ 99 milhões) 4º colocado (semifinalista): 27 milhões de dólares (R$ 140 milhões) 3º colocado (semifinalista): 29 milhões de dólares (R$ 151 milhões) Vice-campeão: 33 milhões de dólares (R$ 172 milhões) Campeão: 50 milhões de dólares (R$ 260 milhões)