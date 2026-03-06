CBF confirma último amistoso da Seleção no Brasil antes da Copa do Mundo

A Seleção Brasileira irá enfrentar o Panamá, no Maracanã, em amistoso que marcará a despedida da equipe de Carlo Ancelotti no Brasil antes da disputa da Copa do Mundo. O adversário e o local foram confirmados pela CBF nesta sexta-feira (6).

— Gosto muito do Maracanã, é um palco grandioso, que carrega muita história. Temos tudo para fazer uma Copa em alto nível, estamos nos preparando muito bem, os jogadores sentem orgulho em servir à Seleção e vai ser muito bom essa troca de energia antes da disputa — declarou Ancelotti.

A convocação da Seleção para a Copa do Mundo está marcada para 19 de maio. O grupo de jogadores se apresentará dias depois para iniciar a preparação na Granja Comary, em Teresópolis. E, antes de embarcar para os Estados Unidos, o Brasil irá se despedir da torcida no Maracanã.

Atual 33ª colocada no ranking da Fifa, a seleção do Panamá também está classificada para a Copa do Mundo. A equipe integra o Grupo L, ao lado de Inglaterra, Gana e Croácia.

Curiosamente, a Croácia será outra das seleções que o Brasil enfrentará em amistoso em preparação para o Mundial. A equipe de Ancelotti irá encarar os croatas no dia 31 deste mês, em Orlando. Cinco dias antes, a Seleção irá medir forças com a França, em Boston.

Com a confirmação do amistoso com o Panamá, o Brasil já tem os quatro últimos jogos antes da Copa do Mundo definidos. O derradeiro deles será em 6 de junho, já nos Estados Unidos, uma semana antes da estreia no Mundial. O adversário será o Egito.