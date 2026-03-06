menu hamburguer
CBF confirma último amistoso da Seleção no Brasil antes da Copa do Mundo

Partida está marcada para 31 de maio, no Maracanã

Marcio Dolzan
Marcio Dolzan
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 06/03/2026
12:28
Atualizado há 2 minutos
Maracanã lotado para o jogo da Seleção (Foto: Gabriel Gaudêncio/Lance!)
Maracanã lotado para o jogo da Seleção (Foto: Gabriel Gaudêncio/Lance!)
A Seleção Brasileira irá enfrentar o Panamá, no Maracanã, em amistoso que marcará a despedida da equipe de Carlo Ancelotti no Brasil antes da disputa da Copa do Mundo. O adversário e o local foram confirmados pela CBF nesta sexta-feira (6).

— Gosto muito do Maracanã, é um palco grandioso, que carrega muita história. Temos tudo para fazer uma Copa em alto nível, estamos nos preparando muito bem, os jogadores sentem orgulho em servir à Seleção e vai ser muito bom essa troca de energia antes da disputa — declarou Ancelotti.

A convocação da Seleção para a Copa do Mundo está marcada para 19 de maio. O grupo de jogadores se apresentará dias depois para iniciar a preparação na Granja Comary, em Teresópolis. E, antes de embarcar para os Estados Unidos, o Brasil irá se despedir da torcida no Maracanã.

Atual 33ª colocada no ranking da Fifa, a seleção do Panamá também está classificada para a Copa do Mundo. A equipe integra o Grupo L, ao lado de Inglaterra, Gana e Croácia.

Curiosamente, a Croácia será outra das seleções que o Brasil enfrentará em amistoso em preparação para o Mundial. A equipe de Ancelotti irá encarar os croatas no dia 31 deste mês, em Orlando. Cinco dias antes, a Seleção irá medir forças com a França, em Boston.

Com a confirmação do amistoso com o Panamá, o Brasil já tem os quatro últimos jogos antes da Copa do Mundo definidos. O derradeiro deles será em 6 de junho, já nos Estados Unidos, uma semana antes da estreia no Mundial. O adversário será o Egito.

Seleção Brasileira voltará a jogar no Maracanã em 31 de maio
Seleção Brasileira voltará a jogar no Maracanã em 31 de maio (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

