O Real Madrid enfrenta o Getafe, fora de casa, neste domingo (19), às 19h (de Brasília), em partida válida pela oitava rodada da La Liga. Como de praxe, o técnico Xabi Alonso concedeu entrevista coletiva neste sábado (18) para esclarecer questões internas do elenco, incluindo a situação de jogadores brasileiros. Entre os temas abordados, naturalmente surgiu a questão da concorrência na ponta esquerda entre os compatriotas Vini Jr e Rodrygo.

Para responder à pergunta, Xabi afirmou que acompanhou atentamente a situação dos dois jogadores durante os compromissos da Seleção Brasileira, comandada por Carlo Ancelotti, na Data Fifa de outubro. Nas partidas — a vitória tranquila por 5 a 0 sobre a Coreia do Sul e a derrota de virada por 3 a 2 para o Japão — foi possível observar um posicionamento distinto em relação ao que ambos costumam desempenhar no Madrid. Rodrygo iniciou os jogos atuando aberto pela ponta esquerda, enquanto Vinícius foi escalado mais avançado, exercendo a função de falso 9. Ao longo das partidas, os dois alternaram de posição, demonstrando versatilidade e adaptação tática.

Nesse sentido, ao ser questionado sobre o aproveitamento dos dois astros neste início de temporada, Alonso afirmou que a estratégia utilizada pelo Brasil pode ser incorporada ao Real ao longo do ano. Segundo o treinador, o bom desempenho apresentado nessa pequena amostra abre espaço para novas variações táticas no clube.

— Rodrygo na ponta e Vini de falso 9? Eu os vi jogar pelo Brasil e trocar bastante de posição. Eles jogaram muito bem. É algo que podemos colocar em prática no futuro.

Vini Jr ⚔️ Rodrygo

Vinícius vive uma situação inédita no Real Madrid desde o início de sua trajetória no clube. Sob o comando de Ancelotti, técnico com quem alcançou seu auge até aqui, ele era presença indiscutível na ponta esquerda do ataque, superando a concorrência de outros nomes de peso do elenco. Rodrygo, por sua vez, não desfrutava do mesmo status e atuava em diferentes funções ofensivas, principalmente pelo lado direito — posição que não é sua preferida. O camisa 11 já declarou publicamente que se sente mais à vontade atuando pela esquerda, cortando para o centro com a perna direita.

Rodrygo conduz a bola pelo Real Madrid em partida válida pelo Mundial de Clubes de 2025 (Foto: AFP)

Nesta temporada, no entanto, a dinâmica mudou. Rodrygo passou a dividir a faixa esquerda do ataque com Vini Jr, e Xabi, recém-chegado ao comando técnico, tem optado por manter esse revezamento enquanto busca definir seu time ideal. Assim, o camisa 7, que até pouco tempo tinha vaga assegurada entre os titulares, começa a lidar com a divisão de protagonismo com o compatriota.

