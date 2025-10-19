Derrota da Roma traz má notícia para Ancelotti no Brasil; entenda

A derrota pelo placar magro de 1 a 0 da Roma para a Inter de Milão, no sábado (18), trouxe uma má notícia para o técnico Carlo Ancelotti na Seleção Brasileira. Para além do resultado negativo, o desempenho do lateral-direito Wesley foi abaixo do esperado. Porém, há motivos para a partida ruim do jogador.

Recuperado de lesão muscular que o tirou da convocação da Seleção Brasileira para a última Data Fifa, o ex-Flamengo precisou atuar improvisado. O técnico da Roma, Gian Piero Gasperini, decidiu escalar Wesley como ponta pela esquerda, bem longe de sua posição habitual. Apesar de ser um lateral com forte poder ofensivo, o jovem defensor não conseguiu provocar impacto na equipe giallorossa.

Para Ancelotti, o pior é ver que uma de suas opções prioritárias para a lateral direita seja escalado em uma função diferente. A posição, aliás, é a maior incógnita da Seleção a menos de um ano para a Copa do Mundo de 2026. O técnico já escalou Vanderson, e Wesley como principal alternativa. Porém, ainda observou nomes como de Paulo Henrique, do Vasco, e Vitinho, do Botafogo.

Wesley chegou a Roma como uma das contratações que mais despertou expectativa entre os torcedores locais. O ex-Flamengo, jovem e brasileiro — assim como Cafu, ídolo histórico do clube —, destaca-se pela capacidade de atuar com eficiência tanto na defesa quanto no ataque, além de exibir potencial para se tornar um jogador de alto nível.

Contratação de Wesley pela Roma

Wesley em ação pela Roma contra o Bologna, pelo Campeonato Italiano (Foto: Tiziana Fabi/AFP)

Vendido por 25 milhões de euros fixos (cerca de R$ 161,5 milhões na cotação atual) mais cinco milhões de euros (R$ 32,2 milhões) em metas, os valores ultrapassam a venda de Vinícius Júnior ao Real Madrid, em 2017. O astro brasileiro custou 45 milhões de euros (cerca de R$ 164 milhões na época) aos cofres merengues.

Revelado em 2021, Wesley acumula 152 jogos com a camisa do Flamengo. Sob o comando de Filipe Luís, virou uma peça fundamental no sistema defensivo do Flamengo. Neste período entre os profissionais, o lateral contribuiu com 13 participações em gols (seis gols e sete assistências).

