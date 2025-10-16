menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Ancelotti revela motivo para aceitar convite da Seleção Brasileira

Treinador deixou o Real Madrid em junho e já totaliza seis jogos no Brasil

Avatar
Gabriel Mota
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 16/10/2025
16:06
Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira
imagem cameraCarlo Ancelotti em coletiva na CBF para convocação da Seleção Brasileira (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)
Ver Resumo da matéria por IA
Carlo Ancelotti assumiu o comando da Seleção Brasileira após deixar o Real Madrid.
Ele vê a oportunidade como importante por causa da história do Brasil em Copas do Mundo.
Ancelotti já dirigiu a seleção em seis partidas desde que começou.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

Carlo Ancelotti concedeu uma entrevista para a Fifa e tratou sobre alguns assuntos, mas principalmente sua motivação para aceitar o convite de assumir a Seleção Brasileira. O treinador italiano deixou o Real Madrid em junho e já dirigiu o Brasil em seis partidas até então.

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Sobre o motivo para se tornar o treinador da Seleção Brasileira, Ancelotti foi enfático, ressaltando principalmente a história em Copas do Mundo:

“Porque achei que poder dirigir a Seleção Brasileira – a equipe mais importante da história e a que ganhou mais Copas – seria uma grande oportunidade. A ideia de preparar a equipe do Brasil para a Copa do Mundo me pareceu incrível [...] A oportunidade surgiu e eu a abracei. Claro que também tenho que agradecer ao Real Madrid, que me deu a chance de vir e aproveitar essa nova experiência”, revelou o treinador.

Com seis partidas no comando da Seleção, Ancelotti abordou o sorteio para o Mundial de 2026 e não indicou preferências:

“É um sorteio, então ficaremos felizes com qualquer resultado. A coisa mais importante era participar do sorteio. Obviamente, o Brasil tem que participar. Agora estamos esperando pelo sorteio e depois buscaremos um local de treinamento para começar a preparação”, disse.

Carlo Ancelotti, técnico da Seleção, durante treino na Coreia do Sul
Carlo Ancelotti, técnico da Seleção, durante treino na Coreia do Sul (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

CBF oficializou os próximos adversários na Data Fifa de novembro

A CBF anunciou, nesta quinta-feira (16), os próximos compromissos da Seleção Brasileira na Data Fifa de novembro. Após enfrentar Coreia do Sul e Japão em outubro, o Brasil medirá forças com seleções africanas: Senegal, no dia 15 de novembro, às 13h (de Brasília), no Emirates Stadium, em Londres (ING); e Tunísia, no dia 18 de novembro, às 16h30 (de Brasília), na Decathlon Arena, em Lille (FRA).

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

