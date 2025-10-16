Ancelotti revela motivo para aceitar convite da Seleção Brasileira

Ancelotti já dirigiu a seleção em seis partidas desde que começou.

Ele vê a oportunidade como importante por causa da história do Brasil em Copas do Mundo.

Carlo Ancelotti concedeu uma entrevista para a Fifa e tratou sobre alguns assuntos, mas principalmente sua motivação para aceitar o convite de assumir a Seleção Brasileira. O treinador italiano deixou o Real Madrid em junho e já dirigiu o Brasil em seis partidas até então.

Sobre o motivo para se tornar o treinador da Seleção Brasileira, Ancelotti foi enfático, ressaltando principalmente a história em Copas do Mundo:

“Porque achei que poder dirigir a Seleção Brasileira – a equipe mais importante da história e a que ganhou mais Copas – seria uma grande oportunidade. A ideia de preparar a equipe do Brasil para a Copa do Mundo me pareceu incrível [...] A oportunidade surgiu e eu a abracei. Claro que também tenho que agradecer ao Real Madrid, que me deu a chance de vir e aproveitar essa nova experiência”, revelou o treinador.

Com seis partidas no comando da Seleção, Ancelotti abordou o sorteio para o Mundial de 2026 e não indicou preferências:

“É um sorteio, então ficaremos felizes com qualquer resultado. A coisa mais importante era participar do sorteio. Obviamente, o Brasil tem que participar. Agora estamos esperando pelo sorteio e depois buscaremos um local de treinamento para começar a preparação”, disse.

Carlo Ancelotti, técnico da Seleção, durante treino na Coreia do Sul (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

CBF oficializou os próximos adversários na Data Fifa de novembro

A CBF anunciou, nesta quinta-feira (16), os próximos compromissos da Seleção Brasileira na Data Fifa de novembro. Após enfrentar Coreia do Sul e Japão em outubro, o Brasil medirá forças com seleções africanas: Senegal, no dia 15 de novembro, às 13h (de Brasília), no Emirates Stadium, em Londres (ING); e Tunísia, no dia 18 de novembro, às 16h30 (de Brasília), na Decathlon Arena, em Lille (FRA).

