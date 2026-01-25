Filipe Luís define escalação do Flamengo para enfrentar o Fluminense
Rubro-Negro vai em busca da segunda vittória seguida no Carioca
O Flamengo divulgou a esclação para o clássico com o Fluminense na tarde deste domingo (25), às 18h (de Brasília), no Maracanã. Para o confronto pelo Campeonato Carioca, o técnico Filipe Luís mandará uma equipe bem diferente da que encarou o Vasco na última rodada.
O Flamengo entra em campo com: Andrew; Emerson Royal, Léo Ortiz, Vitão e Alex Sandro; Allan, Evertton Araújo e Carrascal; Luiz Araújo, Samuel Lino e Pedro.
Assim como no clássico com o Vasco, Arrascaeta e Jorginho não enfrentam o Fluminense. O camisa 10 segue fora dos jogos por conta do planejamento da comissão técnica. Já o jogador ítalo-brasileiro, que passou por um procendimento dentário nos últimos dias, realizou apenas um treino com o grupo antes do clássico. Assim, não fica à disposição. Ayrton Lucas completa a lista de desfalques.
Andrew pode estrear
A novidade na lista de relacionados é o goleiro Andrew. Recém-contratado, ele vem treinando com o grupo e pode estrear com a camisa rubro-negra.
Situação do Flamengo no Campeonato Carioca
Com uma vitória, um empate e duas derrotas, o Flamengo soma quatro pontos no estadual, na quinta posição.
✅Ficha técnica
Fluminense x Flamengo
4ª rodada – Campeonato Carioca
📆 Data e horário: domingo, 25 de janeiro, às 18h (de Brasília)
📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro
👁️ Onde assistir: Globo, Premiere e GE TV
🟨 Árbitro: Alex Gomes Stéfano
🚩 Assistentes: Luiz Cláudio Regazone e Daniel de Oliveira Alves Pereira
📺 VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho
