Fluminense x Flamengo: acompanhe ao vivo o clássico pelo Carioca

Fluminense e Flamengo se enfrentam pela primeira vez em 2026 neste domingo (25), em partida válida pela quarta rodada do Campeonato Carioca. A bola rola às 18h (de Brasília) no Maracanã. Direto do palco do clássico, o Lance! traz tudo o que acontece antes do jogo. Siga ao vivo as atualizações de Fluminense x Flamengo!

continua após a publicidade

➡️ Bap atualiza negociação do Flamengo por Lucas Paquetá

+ Aposte em partidas do Campeonato Carioca!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

17H05 - TUDO PRONTO NO MARACANÃ!

16H50 - TIMES ESCALADOS!

FLUMINENSE: Fábio, Guga, Jemmes, Freytes e Guilherme Arana; Facundo Bernal, Lima e Nonato; Kevin Serna, Canobbio e John Kennedy.

FLAMENGO: Andrew, Emerson Royal, Vitão, Léo Ortiz e Alex Sandro; Evertton Araújo, Allan e Carrascal; Luiz Araújo, Samuel Lino e Pedro.

16h30 — Desfalques para o jogo

Para o clássico, o Fluminense ainda não terá o treinador Luis Zubeldía, em recuperação após procedimento cirúrgico. Em campo, o volante Hércules e os atacantes Cano e Soteldo seguem fora. Do outro lado, o Flamengo, assim como na vitória sobre o Vasco, não conta com Ayrton Lucas, Jorginho e Arrascaeta. A novidade na lista é o goleiro Andrew, que será titular no lugar de Rossi.

continua após a publicidade

16h10 — Clima no Maracanã

16h — Relacionados para o clássico

16h00 — Cenários opostos em Fluminense x Flamengo

Fluminense e Flamengo vivem realidades distintas no Estadual. Vale para o Tricolor a briga pela liderança do Grupo A, embolado na reta final da Taça Guanabara, enquanto o Rubro-Negro luta para entrar na zona de classificação para as quartas de final. A tendência é de clássico equilibrado no Maraca.

Os dois rivais chegam para o jogo após vitórias na rodada do meio de semana. O Tricolor venceu o Nova Iguaçu de virada por 3 a 2, no Luso Brasileiro, enquanto o Rubro-Negro bateu o Vasco por 1 a 0 no primeiro clássico carioca do ano.